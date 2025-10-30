Đưa 162 giảng viên, sinh viên là "chiến sĩ số" về hỗ trợ xã, phường

Ngày 30/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động đợt cao điểm ra quân đưa Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai phần mềm KPI (bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc) về các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Thành viên của Tổ hỗ trợ là các giảng viên, sinh viên năm thứ 3, thứ 4 đến từ 8 học viện, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Tổng số lượng nhân lực được huy động trong đợt này là 162 người.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chào đón, cảm ơn đại diện các trường tại buổi lễ ra quân (Ảnh: Trung Thi).

Thời gian hỗ trợ là 1 tháng, tính từ lễ ra quân. Chế độ công tác phí được áp dụng như đối với công chức theo quy định hiện hành.

Tổ hỗ trợ sẽ trực tiếp đến các địa phương, đồng hành cùng chính quyền cấp xã trong việc triển khai đồng bộ phần mềm KPI, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cũng như cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đánh giá thực tiễn cho thấy hiện nay nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh còn thiếu nhân lực công nghệ thông tin, rất cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ ra quân (Ảnh: Trung Thi).

Nắm bắt tình hình đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã huy động lực lượng giảng viên, sinh viên các ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, khoa học dữ liệu, điện tử viễn thông, quản trị mạng, an ninh mạng… thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong tỉnh để thành lập Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai đồng bộ phần mềm KPI.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu mỗi thành viên Tổ hỗ trợ phải là một “chiến sĩ số”, tận dụng tối đa kiến thức và kỹ năng để hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, người dân. Lực lượng tăng cường phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy chế làm việc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Toàn cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường cần phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo tỉnh đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hiệu quả, nghiêm túc tiếp thu sự hướng dẫn của Tổ hỗ trợ nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin cũng như khả năng sử dụng bộ công cụ KPI.