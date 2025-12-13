Dự án 7 ở Nghệ An: Đưa kiến thức dinh dưỡng đến từng bản làng

Trong những năm qua, việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở các vùng miền núi Nghệ An đã có bước chuyển biến rõ rệt nhờ Dự án 7 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Từ những bản làng xa xôi của xã Tiền Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… kiến thức dinh dưỡng đã được đưa đến từng hộ dân, góp phần cải thiện sức khỏe trẻ nhỏ và thay đổi thói quen chăm sóc của nhiều gia đình.

5h, chị Vi Thị Biên, Trạm Trưởng trạm Y tế xã Tiền Phong đã lên đường vượt hơn 15km đường núi để tổ chức buổi truyền thông về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai tại bản Long Thắng. Con đường nhỏ xuyên qua những triền đồi ướt sương, nhiều đoạn trơn trượt, nhưng chị Biên cho biết đây là “công việc quen thuộc” từ khi Dự án 7 được triển khai.

Các cháu bé ở các bản làng vùng cao, được tư vấn dinh dưỡng và khám sức khoẻ thường xuyên nhờ dự án 7 nên thể trạng được nâng cao rõ rệt (Ảnh: Lương Nga).

“Ở các bản xa, bà con vẫn giữ nhiều tập quán cũ như ăn uống hạn chế khi mang thai để dễ sinh. Vì vậy, chúng tôi phải đến tận nơi để hướng dẫn cách bổ sung dinh dưỡng, cách theo dõi dấu hiệu thai kỳ nguy cơ. Hiện tại đường đang thi công dở nên rất khó khăn khi di chuyển. Đặc biệt mùa mưa lũ”, chị Biên chia sẻ.

Nhiều người lần đầu được hướng dẫn cách phối hợp thực phẩm, cách pha bột ăn dặm đúng chuẩn và nhận hỗ trợ vi chất từ chương trình.

Tại nhiều xã miền núi ở Nghệ An, mô hình “tư vấn dinh dưỡng tại nhà” được đánh giá là mang lại hiệu quả rõ rệt. Cán bộ y tế và cộng tác viên dinh dưỡng đến từng hộ gia đình có trẻ suy dinh dưỡng để hướng dẫn cách chế biến bữa ăn đủ chất, phù hợp điều kiện của đồng bào.

Gia đình chị Lang thị Hoa ở bản Đom, xã Hùng Chân, trước đây thường cho con ăn cơm chan nước canh từ rất sớm. Sau ba lần được tư vấn, chị đã biết cách bổ sung đạm từ cá suối, trứng gà bản, rau rừng... Bé Tiệp, con chị Hoa, tăng gần 1,5kg sau 3 tháng.

“Cán bộ nói dễ hiểu, chỉ ngay trong bếp nhà mình nên tôi làm được. Giờ con khỏe, ngủ tốt hơn”, chị Hoa vui mừng nói.

Theo Trung tâm Y tế các vùng miền Tây Nghệ An, mỗi năm có hàng chục nghìn lượt bà mẹ và trẻ em được tham gia các buổi truyền thông, khám sàng lọc và nhận hỗ trợ dinh dưỡng. Nhiều xã biên giới như Mường Típ, Mường Ải, Tam Hợp, Tiền Phong, Hùng Chân… được ưu tiên tổ chức các lớp tập huấn do tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao.

Nhờ cách làm linh hoạt, kết hợp truyền thông nhóm, tư vấn hộ gia đình và hỗ trợ trực tiếp, nhận thức của đồng bào đã có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số xã vùng sâu giảm nhiều sau 5 năm triển khai dự án.

Đại diện Sở Y tế Nghệ An, cho biết khó khăn lớn nhất khi triển khai Dự án 7 là địa hình cách trở và thiếu nhân lực y tế ở vùng sâu. Tuy vậy, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền địa phương, các đội truyền thông vẫn kiên trì đưa kiến thức đến từng bản.

Quang Dũng