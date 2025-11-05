Đốc thúc gom dữ liệu về lao động, tiền lương

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử.

Giao kết hợp đồng lao động điện tử mang lại lợi ích

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết quá trình theo dõi, đánh giá 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 cho thấy việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đây là quy định tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số hiện nay, đáp ứng yêu cầu tất yếu trong tương lai của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng gặp một số vướng mắc.

Do đó, đa số các doanh nghiệp đều đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn cụ thể về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để việc áp dụng quy định được triển khai đồng bộ và thuận lợi.

Doanh nghiệp báo cáo về lĩnh vực lao động chủ yếu bằng văn bản (Ảnh minh họa: Thanh Bình).

Hiện nay, người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đang thực hiện báo cáo thuộc lĩnh vực lao động chủ yếu bằng phương thức văn bản.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động ở Trung ương và địa phương chưa có cơ sở dữ liệu ngành về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Các thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp, người lao động đang phân tán, chưa tập trung và không có sự liên thông, kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực với nhau.

Do đó, việc cập nhật thông tin, theo dõi, quản lý dữ liệu về người sử dụng lao động và người lao động để phân tích tình hình biến động về lao động, tiền lương trên thực tế còn gặp khó khăn và hạn chế.

Quản lý hợp đồng lao động điện tử

Liên quan đến giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử, dự thảo quy định về tuân thủ pháp luật về lao động và pháp luật về giao dịch điện tử, yêu cầu về công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng lao động điện tử và sử dụng tối đa hợp đồng lao động điện tử trong thực tiễn.

Dự thảo còn quy định về chủ thể tham gia hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử bao gồm người sử dụng lao động và người lao động có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản giấy và bổ sung chủ thể thứ 3 là nhà cung cấp phần mềm giao kết hợp đồng điện tử (eContract).

Bộ Nội vụ đang đề xuất quy định quản lý hợp đồng lao động điện tử (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Đây là chủ thể trung gian tham gia vào quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng lao động với tư cách hỗ trợ phương thức giao kết, cung cấp phần mềm giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để các bên thực hiện tạo lập, ký số, lưu trữ, truy xuất và quản lý hợp đồng lao động điện tử.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất về điều kiện, phương thức thực hiện giao kết hợp đồng lao động. Trong đó, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử được thực hiện thông qua eContract đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Người sử dụng lao động và người lao động sử dụng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp để ký hợp đồng lao động điện tử nhằm bảo đảm xác định được người ký, gắn liền với nội dung dữ liệu, do người ký kiểm soát tại thời điểm ký và có thể phát hiện mọi thay đổi sau khi ký, bảo đảm mức độ an toàn và giá trị pháp lý cao nhất.

Ngoài ra, dự thảo nghị định quy định hợp đồng lao động phải được gắn mã định danh (ID) do nền tảng cấp tự động, đảm bảo tính duy nhất. Đây là căn cứ để truy xuất, đối chiếu, báo cáo và kiểm tra các thông tin liên quan đến hợp đồng lao động trên nền tảng.