Đoàn công tác Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chia sẻ kinh nghiệm với gần 200 cán bộ Lào

Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 20 đến 23/5.

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương như Văn phòng, Phòng III, Phòng Pháp chế và giải quyết khiếu nại tố cáo, Phòng II.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến chào xã giao Ban Tổ chức Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng thời hội đàm với Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Ban Tổ chức Trung ương nước bạn.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã thông tin về kết quả công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua; trao đổi chương trình công tác thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Đoàn công tác cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Điểm nhấn của chuyến công tác là buổi trao đổi chuyên đề sáng 21/5 với gần 200 đại biểu thuộc các bộ, ban, ngành của Lào.

Tại đây, ông Nguyễn Anh Tuấn đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng; kỹ năng tổ chức, phát động các phong trào thi đua.

Các thành viên trong đoàn cũng giải đáp nhiều nội dung được phía bạn quan tâm như xây dựng cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; phương pháp đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua.

Trong 3 ngày làm việc từ ngày 20-22/5/2026 đoàn đã thực hiện một cuộc hội đàm song phương và một hội thảo chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày 22/5, đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Luang Prabang. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức bộ máy, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dù thời gian công tác chỉ kéo dài 3 ngày nhưng đoàn đã tổ chức 2 buổi làm việc và một hội thảo chuyên sâu về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng với đội ngũ cán bộ phía bạn. Các nội dung trao đổi được phía Lào đánh giá cao.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết chuyến công tác đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác chuyên môn giữa cơ quan thi đua, khen thưởng của hai nước Việt Nam - Lào.