Yếu tố quan trọng để doanh nghiệp nâng cao uy tín là an toàn lao động

Phép đo mới về năng lực cạnh tranh

Ngày 22/5, tại hội thảo do Sở Nội vụ TP Cần Thơ và VCCI – chi nhánh TPHCM đồng tổ chức, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong chuỗi tôm và lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây là yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết ĐBSCL là vùng nông nghiệp trọng điểm với ngành tôm và lúa gạo, đóng vai trò chiến lược trong an ninh lương thực và xuất khẩu.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng).

Ông Dưỡng nhấn mạnh, ATVSLĐ giờ không còn là yêu cầu pháp luật đơn thuần mà đã trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, ĐBSCL chiếm 55% sản lượng lúa cả nước và 90% gạo xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, người lao động thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, máy móc, bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao và làm việc phi chính thức mà không được huấn luyện bài bản hay trang bị bảo hộ phù hợp. Các rủi ro chính bao gồm: hóa chất nông nghiệp, máy móc nông nghiệp, bụi và bệnh hô hấp, căng thẳng nhiệt, và điều kiện lao động thời vụ.

Đối với ngành tôm, các rủi ro chủ yếu đến từ an toàn điện ao nuôi, hóa chất và sinh học, quá trình thu hoạch và cơ giới hóa, nhà máy chế biến, và hệ thống lạnh amoniac.

Giải pháp nâng cao an toàn lao động

Để giảm thiểu rủi ro, ông Long khuyến nghị các địa phương cần tích hợp ATVSLĐ vào chiến lược phát triển nông nghiệp, thủy sản. Đồng thời, xây dựng các mô hình điểm cho chuỗi tôm, lúa gạo, nhân rộng các mô hình thành công và kết nối ATVSLĐ với quản lý môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy.

Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục việc làm, Bộ Nội vụ (Ảnh: Việt Hằng).

Đối với doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Việc làm nhấn mạnh: "Cần xem an toàn là năng lực cạnh tranh, không phải tuân thủ tối thiểu." Ông cũng đề xuất đưa tiêu chí ATVSLĐ vào hợp đồng và quy trình đánh giá nhà cung cấp.

Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc VCCI-HCM, khẳng định ATVSLĐ là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và người lao động.

Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng mở rộng đánh giá toàn bộ chuỗi cung ứng, việc nâng cao nhận thức, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng văn hóa an toàn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp nâng cao uy tín và phát triển bền vững. Bà đề xuất cần cập nhật kiến thức, xu hướng quốc tế về ATVSLĐ cho cả đội ngũ quản lý nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp.

VCCI-HCM cũng đề xuất cơ chế phối hợp mới với Sở Nội vụ các tỉnh: chia sẻ trực tiếp báo cáo kết quả hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện ATVSLĐ với cơ quan chức năng. Điều này giúp chính quyền giám sát từ xa, giảm thiểu kiểm tra trực tiếp không cần thiết và giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp đã tích cực trao đổi về những khó khăn trong công tác ATVSLĐ tại địa phương và nhận được giải đáp, tháo gỡ vướng mắc từ các chuyên gia.