Hình thành bộ khung của công an cấp xã, phường mới

Ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã có quyết định công bố danh sách 40 tổ tiếp nhận công an cấp xã, tương ứng với 40 đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Mỗi tổ gồm 6 thành viên với 1 tổ trưởng và 5 tổ viên.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các tổ này sẽ là lực lượng nòng cốt, hình thành bộ khung của công an cấp xã khi mô hình mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tại địa bàn thành phố Nha Trang có 4 tổ tiếp nhận công an cấp xã mới (Ảnh: Trung Thi).

Cũng theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc công bố quyết định thành lập 40 tổ tiếp nhận công an cấp xã là bước chuẩn bị quan trọng, nhằm đảm bảo khi bỏ cấp huyện và triển khai mô hình cấp xã mới, mọi hoạt động của lực lượng công an cấp xã sẽ diễn ra ổn định, không bị gián đoạn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 3/6, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị để thông báo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự, chỉ định cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại 40 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua và công bố quyết định thành lập ban trù bị cho 40 xã, phường mới. Ban trù bị bao gồm thường trực các huyện, thị, thành ủy cùng thường trực cấp ủy cấp xã mới (dự kiến).

Hồi cuối tháng 4, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thống nhất sắp xếp 132 xã, phường, thị trấn hiện tại để thành lập 41 đơn vị hành chính cấp xã mới (gồm 40 xã, phường và 1 đặc khu), giảm 91 đơn vị so với trước.