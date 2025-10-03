Điểm danh tỉnh thành để nhiều người chưa được chi tiền theo Nghị định 178

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP).

Theo báo cáo tổng hợp đến ngày 30/9, cả nước còn 32.984 người chưa được chi trả chế độ, giảm 6.762 người so với thời điểm 31/8. Trong đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành hoặc đạt tỷ lệ cao (trên 90%), như Ban Chỉ đạo chiến lược Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, các địa phương Hà Nội, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Sơn La, TPHCM.

Tuy nhiên, một số đơn vị có tỷ lệ chi trả thấp (dưới 60%), gồm báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các địa phương Bắc Ninh, Nghệ An, Gia Lai.

Phụ lục kèm theo công văn liệt kê chi tiết danh sách hơn 60 bộ, ngành và 27 tỉnh, thành phố chưa hoàn tất chi trả. Nhiều địa phương vẫn còn số lượng lớn đối tượng chưa được giải quyết, như Nghệ An (1.184 người), Gia Lai (2.858 người), Phú Thọ (2.755 người), Hưng Yên (1.230 người), Cà Mau (1.051 người).

Ngoài các địa phương, một số bộ, ngành Trung ương vẫn còn số lượng lớn người chưa được chi trả chế độ. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng còn 7.910 người, Bộ Tài chính còn gần 4.081 người.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm, khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn tất việc chi trả trước ngày 15/10/2025. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2025.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai, đảm bảo không để chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.