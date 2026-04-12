Đến tháng 11 phải hoàn thành chuyển đổi, giải thể phòng công chứng nhà nước

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa xác nhận ngày 12/4. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của Đảng và nhà nước; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tư pháp trong giai đoạn hiện nay; tiết kiệm ngân sách, tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó việc làm này còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ người dân của các tổ chức hành nghề công chứng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục chuyển đổi hoặc giải thể các phòng công chứng, bảo đảm hoàn thành chậm nhất vào tháng 11/2026.

Trong tháng 4, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa sẽ rà soát, đánh giá các phòng công chứng nhà nước, bao gồm: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực trạng tổ chức bộ máy, nhân sự; kết quả hoạt động trong 3 năm gần nhất.

Việc rà soát trong tháng 4 là cơ sở để tổ chức đấu giá quyền nhận chuyển đổi phòng công chứng nhà nước thành văn phòng công chứng vào tháng 7 và tháng 8.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tư pháp tiếp tục đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động; lựa chọn phương thức chuyển đổi; đồng thời xây dựng phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức và người lao động khi thực hiện chuyển đổi hoặc giải thể.

Tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án chuyển đổi, giải thể phòng công chứng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện theo đề án được phê duyệt.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 35 tổ chức hành nghề công chứng, gồm 2 phòng công chứng nhà nước và 33 văn phòng công chứng tư, với 78 công chứng viên. Năm 2025, các tổ chức này đã thực hiện công chứng hơn 193.000 trường hợp, tổng mức thu phí hơn 81 tỷ đồng.