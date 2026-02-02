Đấu giá thành công tranh vẽ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

Bức tranh sơn dầu chân dung tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, tuyển thủ U23 Việt Nam, đã được đấu giá thành công với số tiền 40 triệu đồng sau gần 2 ngày đăng tải thông tin trên báo chí và mạng xã hội.

Tác phẩm do họa sĩ Đinh Bạt Giáp sáng tác, khắc họa chân dung tiền đạo trẻ với ánh mắt quyết tâm, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và khát vọng cống hiến. Hoạt động đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người quan tâm tham gia, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu bóng đá, con em Nghệ An đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

Bức tranh sơn dầu vẽ tiền đạo Đình Bắc được đấu giá thành công (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Đặng Hồng Sơn, một Việt kiều quê Nghệ An hiện sinh sống tại Ba Lan, đã trở thành người trúng đấu giá với mức giá 40 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết, đây không chỉ là con số mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của người con xa xứ dành cho quê hương và cho cầu thủ trẻ đang được người hâm mộ kỳ vọng.

Chiều ngày 1/2, tại Trung tâm câu lạc bộ Lao động tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo xã Yên Trung cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức trao bức tranh cho người trúng đấu giá. Buổi trao nhận diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự trân trọng đối với nghĩa cử đẹp của người mua tranh.

Đại diện địa phương cho biết, việc tổ chức đấu giá bức tranh không chỉ nhằm tôn vinh thành tích và nỗ lực của tiền đạo Đình Bắc, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Nghệ An ở khắp mọi miền, trong và ngoài nước.