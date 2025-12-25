Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác ATVSLĐ năm 2025 ở Cà Mau

Thông tin về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) đã triển khai trong năm 2025, ông Huỳnh Minh Giới, Phó Trưởng ban Công tác công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau), cho biết Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình ATVSLĐ trên địa bàn.

Trong đó, các đơn vị trực thuộc hướng dẫn công đoàn cơ sở doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, tổ chức huấn luyện cho đội ngũ công nhân lao động,...

Việc đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, BNN cho người lao động trong quá trình làm việc được nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm (Ảnh minh họa: CTV).

Các cấp công đoàn phối hợp cùng với chủ sử dụng lao động thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng bảo hộ lao động để phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi thành viên trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, hạn chế đến mức thấp nhất mất an toàn trong lao động.

Theo ông Giới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện nguy cơ rủi ro, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống sự cố tại nơi làm việc.

“Các lớp tập huấn đã thu hút hơn 1.200 học viên tham gia, trong đó khoảng 70% là cán bộ công đoàn cơ sở và 30% là người lao động trực tiếp tại doanh nghiệp. Công tác tập huấn được chú trọng tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao như chế biến thủy sản, xây dựng và vận tải”, ông Giới thông tin.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau quan tâm đến công nhân, công đoàn, người lao động, góp phần việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ (Ảnh: CTV).

Trong năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ” với sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Cuộc thi tập trung tuyên truyền các quy định của Luật ATVSLĐ, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ, các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, BNN và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong công tác an toàn lao động.

Song song đó, tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 6 sân chơi thực hành về ATVSLĐ, thu hút hơn 1.700 công nhân lao động tham gia. Các hoạt động thực hành tập trung vào sử dụng thiết bị bảo hộ lao động, nhận diện nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố, qua đó nâng cao kỹ năng thực hành và ý thức tự bảo vệ của người lao động.

Ngoài ra, phong trào thi đua trong công tác ATVSLĐ tiếp tục được đẩy mạnh với các nội dung như: “Công nhân giỏi về an toàn lao động”, “Công đoàn đồng hành cùng người lao động trong công tác ATVSLĐ” tại khoảng 50 doanh nghiệp, tạo động lực để người lao động và doanh nghiệp chủ động cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế TNLĐ.

Công tác chi trả chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN được đảm bảo kịp thời, đúng quy định (Ảnh: H.H).

Cũng trong năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ tại nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có nguy cơ cao như: xây dựng, chế biến thủy sản và sản xuất công nghiệp. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm liên quan đến việc sử dụng phương tiện bảo hộ lao động và điều kiện làm việc chưa đảm bảo an toàn.

“Công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tăng cường, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động bị ảnh hưởng”, ông Huỳnh Minh Giới cho hay.