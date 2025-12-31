Đà Nẵng có biến động nhân sự vào ngày cuối năm

Sáng 31/12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cho hay UBND thành phố sắp xếp 5 ban quản lý dự án thành 3 ban chuyên ngành, hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự (Ảnh: Hoài Sơn).

Đà Nẵng cũng sắp xếp, bố trí cán bộ tại các ban quản lý dự án khu vực về trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp phường, xã để tiếp tục triển khai các dự án được thông suốt, liền mạch.

Thành phố quyết định sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Nhật tiếp tục giữ chức giám đốc.

Sáp nhập Ban quản lý dự án công trình giao thông Quảng Nam vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Thường, giữ chức giám đốc.

Hội nghị cũng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại hội nghị, UBND thành phố Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm 8 phó giám đốc của 2 ban quản lý.

Như vậy, sau khi sắp xếp, thành phố Đà Nẵng còn 3 ban quản lý dự án. Ngoài 2 ban sau sắp xếp nói trên, còn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giữ nguyên trạng.