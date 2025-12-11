Cuộc sống khấm khá hơn nhờ đi làm việc ở nước ngoài

Kỳ Sơn là huyện biên giới ở phía Tây của tỉnh Nghệ An. Với địa hình hiểm trở, diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện chỉ có 1% trong tổng số 209.484 ha đất tự nhiên, còn lại là đồi, núi dốc. Toàn huyện Kỳ Sơn có 21 xã, trong đó có đến 19 xã đặc biệt khó khăn.

Tính đến cuối năm 2024, toàn huyện Kỳ Sơn có 84.611 nhân khẩu, dân cư sống rải rác, khoảng cách giữa các bản xa xôi cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống người dân huyện Kỳ Sơn còn nghèo và lạc hậu. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Kỳ Sơn chiếm gần 49%.

Gia đình chị Vi Thị Hoài xây nhà mới khang trang nhờ chồng chị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Ảnh: Quang An).

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Kỳ Sơn xác định, tạo việc làm cho người dân chính là “cần câu” giúp người dân thoát nghèo bền vững. Song song với hoạt động hỗ trợ người dân tạo việc làm tại địa phương, chính quyền phối hợp tuyên truyền người dân đi làm việc tại các tỉnh, thành phố có đông khu công nghiệp và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Nhờ đó, đã có không ít người lao động nơi đây đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đã giúp nhiều gia đình xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có cuộc sống tốt hơn. Với nhiều lao động trẻ, con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đang được xem là sự lựa chọn phù hợp, tạo cơ hội để họ trải nghiệm nghề nghiệp cũng như tích lũy kinh tế cho những dự định trong tương lai.

Từ nhiều năm nay, xã Chiêu Lưu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, coi đây là mũi nhọn để đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã có cơ hội “đổi đời”. Thực tế đã cho thấy, hàng trăm gia đình của xã Chiêu Lưu trong mấy năm qua thoát được nghèo nhờ con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Gia đình anh Vi Văn Den và chị Vi Thị Hoài ở bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) từng là hộ cận nghèo. Còn nay, nhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không những giúp gia đình thoát nghèo mà còn có tiền để xây nhà khang trang, trở thành hộ khá. Chị Vi Thị Hoài chia sẻ, trước đây cuộc sống khó khăn do thiếu đất sản xuất. Hai vợ chồng chờ ai thuê gì làm đó nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống cứ “thiếu trước hụt sau”.

Được chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, chồng chị đăng ký đi Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng. Chồng chị được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 100 triệu đồng để làm thủ tục và đóng các khoản chi phí.

Sang Hàn Quốc, anh Den được làm công nhân trong nông trại chăn nuôi, có công việc ổn định. Do có sức khỏe, lại siêng năng, chịu khó, nên thu nhập ngày càng cao, từ năm 2023 đến nay, mỗi tháng anh gửi về khoảng 60 triệu đồng.

Không những trả hết tiền vay của ngân hàng, vợ chồng chị Hoài còn tích góp để xây ngôi nhà mới trị giá khoảng 700 triệu đồng. Từ chỗ nằm trong danh sách hộ cận nghèo, nay gia đình chị đã vươn lên trở thành hộ khá trong xã. “Nhờ có chồng đi làm việc ở nước ngoài nên đến nay cuộc sống của gia đình tôi đã khấm khá hơn trước rất nhiều. Gia đình không còn thuộc hộ cận nghèo, con cái được ăn học đến nơi đến chốn”, chị Vi Thị Hoài chia sẻ.

Tương tự, gia đình chị Moong Thị Lý ở xã Chiêu Lưu sau khi được chính quyền tuyên truyền, giới thiệu đã mạnh dạn cho 2 con đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Chị Lý cho biết, hai con trai của chị sau khi đi học nghề và được Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn ưu đãi để học ngoại ngữ, nộp các khoản phí để đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Cả 2 con đều có việc làm và ổn định nên hàng tháng gửi tiền về đều đặn 30-40 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình có tiền trả nợ ngân hàng đúng hạn, xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang và tích lũy để hết hạn hợp đồng về nước, các con có vốn để làm ăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Chiêu Lưu, đồng bào các dân tộc vùng cao thường không quen xa nhà nên để vận động bà con đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo địa phương kết hợp các công ty tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trực tiếp gặp gỡ người dân để tuyên truyền, vận động. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ban đầu chỉ có một vài con em đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau thấy người khác làm ăn được, tiền gửi về gia đình đều hàng tháng, nên dần dần con em theo nhau đi nhiều hơn.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên hàng năm trên địa bàn xã đã có nhiều thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, chủ yếu là các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc... Nhờ đó, nhiều gia đình nơi đây đã thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai