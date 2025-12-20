Trong thời gian từ năm 1987 đến tháng 5/1994, ông Phan Quang Thêm (ngụ TP Đà Nẵng) làm việc tại 2 xí nghiệp nhà nước. Đến nay, 2 cơ quan trên đã giải thể, cơ quan chủ quản cũng không còn.

Do đó, ông Thêm không tìm được hồ sơ gốc về hợp đồng lao động cũng như các giấy tờ liên quan khác. Hiện ông Thêm chỉ có lý lịch đảng viên và giấy tờ xác nhận từng là người của xí nghiệp vào năm 1991 và năm 1993, giấy xác nhận có chữ ký giám đốc và dấu của xí nghiệp.

Ông Thêm hỏi: “Tôi chưa nhận khoản trợ cấp nào sau khi thôi việc ở 2 cơ quan này. Vậy căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, trường hợp của tôi có được xem xét tính hưởng BHXH cho thời gian trước năm 1995 không?”.

Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trước ngày 1/1/1995 được quy định rõ tại Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trả lời ông Thêm, BHXH TP Đà Nẵng cho biết trường hợp của ông được quy định tại Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, quy định về việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH trong trường hợp người lao động không còn đủ hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995.

Cụ thể, Khoản 4 Điều 34 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người lao động không còn đủ hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 thì cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định tính hoặc không tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH”.

Quyết định này được đưa ra dựa trên cơ sở văn bản đề nghị của người lao động, văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động và các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến thời gian công tác đề nghị tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp cần thiết, cơ quan BHXH phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ của người lao động để làm rõ các vấn đề có liên quan trước khi quyết định.

Điểm a Khoản 4 Điều 34 quy định nội dung văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động.

Cụ thể, văn bản phải nêu rõ lý do không còn đủ hồ sơ gốc của người lao động, thời điểm tuyển dụng, diễn biến quá trình công tác, diễn biến tiền lương của người lao động; việc người lao động chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, lý do chưa được giải quyết.

Ngoài ra, văn bản này còn nêu rõ lý do gián đoạn hoặc nghỉ việc của người lao động và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý trong việc giải quyết chế độ tại thời điểm nghỉ việc đối với người lao động có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 1/1/1995.

Trường hợp cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động không còn tồn tại thì cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận.

Điểm b Khoản 4 Điều 34 quy định các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến thời gian công tác đề nghị tính hưởng BHXH của người lao động.

Cụ thể, đây là các hồ sơ, giấy tờ có liên quan chứng minh, thể hiện thời gian làm việc của người lao động trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 như: Lý lịch đảng viên, Lý lịch đoàn viên, sổ lao động, danh sách lao động, sổ theo dõi, danh sách chi trả lương, sổ lương thực, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương, văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ giải quyết chế độ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giấy tờ khác thể hiện quá trình công tác, tiền lương của người lao động.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người lao động phải căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ liên quan (quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 34) để xác nhận và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung xác nhận (quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 34).

Căn cứ vào quy định trên, BHXH TP Đà Nẵng cho biết: “Về trường hợp của ông Phan Quang Thêm, hồ sơ của ông chỉ có lý lịch đảng viên và giấy tờ xác nhận thời gian làm việc của ông ở xí nghiệp năm 1991 và năm 1993 là chưa đủ cơ sở để cơ quan BHXH bổ sung thời gian công tác từ năm 1987 đến tháng 5/1994”.

Để có cơ sở cấp và ghi xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội thời gian công tác trước năm 1995 mà không còn đủ hồ sơ gốc (không bao gồm người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam trước ngày 1/1/1995), BHXH TP Đà Nẵng đề nghị ông Thêm bổ sung thêm các hồ sơ theo quy định ở trên và nộp tại cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.