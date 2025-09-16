Công chức cấp xã làm nhiệm vụ tiếp công dân phải đáp ứng tiêu chuẩn gì?

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành hướng dẫn thống nhất thực hiện công tác tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân tại cấp xã.

Người đứng đầu chính quyền cấp xã có trách nhiệm phân công một phó chủ tịch UBND giúp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn và phân công công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp thực hiện các nội dung liên quan.

Công chức UBND xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) trong một buổi tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND xã (Ảnh: Kiều Hoa).

Công chức được phân công có trách nhiệm tham mưu thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu công dân chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách pháp luật.

Cán bộ này cũng có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể.

Là cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác (tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo), am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt trên các lĩnh vực: thanh tra, đất đai, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, tư pháp...

Công chức được chọn phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, lối sống trong sạch, lành mạnh; có khả năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng lắng nghe, giải thích, thuyết phục quần chúng.

Trong quá trình tiếp công dân, công chức có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, tiếp nhận đơn hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trình bày vào sổ tiếp công dân.

Công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp dân có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên, danh tính, tuổi, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân của người đến tố cáo theo quy định; giải thích, hướng dẫn cho công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.