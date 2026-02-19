Chốt trần 50% chuyên viên chính ở từng cơ quan

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 61 về triển khai xây dựng vị trí việc làm công chức theo Nghị định 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Kế hoạch đặt mục tiêu rà soát, xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực, đồng thời bố trí công chức theo đúng tỷ lệ được phê duyệt.

Việc triển khai áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND Thành phố; UBND cấp xã; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; cùng toàn bộ công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ quan hành chính.

Hà Nội siết tỷ lệ ngạch công chức, tối đa 50% chuyên viên chính mỗi cơ quan (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Xếp ngạch gắn chặt với vị trí việc làm

Theo kế hoạch, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào sẽ được xếp ngạch tương ứng với vị trí đó. Việc xếp ngạch đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu hoặc cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc, khi xếp ngạch theo vị trí việc làm vẫn phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng tại cơ quan mình. Quy định này nhằm bảo đảm tiêu chuẩn năng lực gắn với nhiệm vụ cụ thể, thay vì chỉ dựa vào chức danh quản lý.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc xếp ngạch theo vị trí việc làm đối với người đứng đầu không áp dụng với trường hợp được giao quyền. Việc bố trí, xếp ngạch phải tuân thủ đúng tỷ lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chốt trần tỷ lệ ngạch và siết nâng ngạch

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định tỷ lệ xếp ngạch theo vị trí việc làm tại cấp thành phố và cấp xã.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương với tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, đối với cấp phó người đứng đầu, tỷ lệ xếp ngạch cao cấp không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Thành phố.

Đặc biệt, đối với ngạch chuyên viên chính, kế hoạch quy định mỗi cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố chỉ được xếp tối đa 50% tổng số biên chế công chức. Trên cơ sở tỷ lệ này, cơ quan sử dụng công chức sẽ quyết định thứ tự ưu tiên xếp ngạch.

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên sẽ xếp ngạch chuyên viên; người ở vị trí cán sự xếp ngạch cán sự tương ứng.

Sau khi bố trí và xếp ngạch, nếu số lượng thực tế vượt quá tỷ lệ quy định, các cơ quan phải rà soát, đề xuất phương án xử lý và báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét.

Kế hoạch đặt mốc thời gian hoàn tất việc sắp xếp, bố trí đúng tỷ lệ theo quy định trước ngày 1/7/2027. Trong thời gian thực hiện lộ trình, các cơ quan không được thay đổi vị trí việc làm theo hướng nâng ngạch từ thấp lên cao đối với những vị trí đã vượt tỷ lệ.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng vị trí việc làm và xếp ngạch theo tỷ lệ nhằm bảo đảm bố trí công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý và yêu cầu công việc, đồng thời thực hiện đúng lộ trình cải cách chế độ công vụ theo quy định của Chính phủ.