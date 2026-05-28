"Chìa khóa" vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ áp lực cơ sở đến chiến lược gỡ "điểm nghẽn"

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, sau một năm, tổ chức bộ máy của tỉnh cơ bản đi vào hoạt động ổn định, thông suốt ở hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần giảm đầu mối trung gian, từng bước nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Quan hệ công tác giữa cấp tỉnh và cấp xã từng bước được phân định rõ hơn, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ cấp xã ở Cà Mau phục vụ các thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy Cà Mau cho biết vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần tiếp tục tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Chẳng hạn như công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, thiếu tính chủ động trong tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới.

Sau sắp xếp, khối lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến áp lực công việc lớn, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc

Một số cán bộ còn hạn chế về kỹ năng quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý công việc trên môi trường số; công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tuy đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định về hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị,…

Nêu một số bài học kinh nghiệm của tỉnh, ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp, ông Duy cho biết việc bố trí, sử dụng cán bộ phải khách quan, đúng tiêu chuẩn, phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu vị trí việc làm; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong việc quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công, theo ông Duy, phải gắn với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí, chồng chéo và tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tài sản công.

Ông Duy cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 6 từ trái qua), trao khen thưởng cho các đơn vị Đảng bộ có thành tích sau một năm thực hiện tốt vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nêu giải pháp, định hướng cho giai đoạn 2026-2031, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện đồng bộ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại và kỹ năng ứng dụng công nghệ số.

Tỉnh cũng tăng cường đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý điều hành điện tử, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thời gian tới, Bí thư Cà Mau đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, quy định từ cấp tỉnh đến xã. “Đây là những vấn đề quyết định cho kết quả làm việc, bất cứ nơi nào cho dù khó khăn nhưng chúng ta đoàn kết sẽ tập trung giải quyết tốt”, theo ông Hải.

Ông đề nghị các địa phương nhận thấy tiềm năng, lợi thế, quy hoạch, thực hiện kinh tế - xã hội có những vấn đề khó khăn, tồn đọng nào ở cấp của mình, cần phải tập trung giải quyết để hướng tới phát triển tốt hơn.

Các cơ quan, đơn vị từ sở, ngành đến địa phương tiếp tục đánh giá việc phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính. Từ đó, xem xét thủ tục nào cần phải chấn chỉnh, hay phân cấp phải đúng nội dung và có hướng dẫn cụ thể.

Về nguồn nhân lực như khoa học công nghệ, các chuyên ngành, Bí thư Cà Mau yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng cán bộ và có đề xuất để tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chứ không chỉ trông chờ tăng cường từ cấp trên.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nhắc nhở, chấn chỉnh ngay từ đầu.