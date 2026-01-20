Chi trả tiền thưởng Tết với viên chức ra sao?

Liên quan đến tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức, bà P.T.V. nêu, tháng 6/2025, nơi bà công tác có 2 viên chức chuyển khỏi địa bàn.

Bà đề nghị làm rõ, theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, chế độ tiền thưởng cuối năm đối với các viên chức này sẽ được chi trả ra sao: Được tính 6 tháng tại đơn vị cũ và 6 tháng tại đơn vị mới hay được hưởng tiền thưởng của cả năm 2025 tại đơn vị mới.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong đó tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 nghị định này đã quy định về đối tượng thực hiện chế độ tiền thưởng và giao người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Quỹ tiền thưởng hằng năm quy định tại điều trên nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 31/1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đang làm việc để được giải đáp.