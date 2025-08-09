Cà Mau tạm thời bố trí hơn 4.800 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh và xã

Ngày 9/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025.

Tổng biên chế, số lượng cán bộ làm việc và người hoạt động không chuyên trách là 37.641 người.

Cán bộ, công chức, người làm việc ở một đơn vị cấp xã phục vụ người dân (Ảnh minh họa: H.H).

Cụ thể, biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 4.818 biên chế.

Trong đó, cấp tỉnh 1.683 biên chế, nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường (391 biên chế) và ít nhất ở Văn phòng Ban An toàn giao thông (8 biên chế).

Cấp xã (64 xã, phường) có 3.135 biên chế, nhiều nhất phường Bạc Liêu (73 biên chế), ít nhất xã Vĩnh Lộc (39 biên chế).

Tỉnh bố trí số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên) là 31.976 người, bao gồm dự phòng 420 người.

Trong đó, cấp tỉnh 9.533 người, nhiều nhất ở Sở Giáo dục và Đào tạo (3.835 người), ít nhất Ban quản lý Khu công nghiệp Bạc Liêu (9 người); cấp xã có 22.023 người, nhiều nhất ở phường Tân Thành (821 người), ít nhất xã Ninh Thạnh Lợi (174 người).

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tỉnh bố trí 847 người. Trong đó, nhiều nhất ở phường An Xuyên (49 người), ít nhất xã Định Thành (1 người).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Cà Mau, nguyên tắc chung trong tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo trong tổng số biên chế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt năm 2025.

Đối với cơ quan, đơn vị có sắp xếp tổ chức, bộ máy, giữ nguyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hiện có để sắp xếp, bố trí công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị tương ứng hoặc bố trí công tác tại cấp xã.

Riêng đối với sự nghiệp lĩnh vực y tế, giáo dục, giữ nguyên số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ (do hiện nay biên chế giao cho sự nghiệp giáo dục và y tế chưa đảm bảo theo định mức quy định).