Chế độ hợp đồng lao động với lãnh đạo trung tâm dịch vụ sự nghiệp công

Viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện ký kết hợp đồng làm việc (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Bà Nhạn hiện công tác tại trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của một phường. Trung tâm này được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Do trung tâm mới thành lập nên bà Nhạn có nhiều thắc mắc về hợp đồng làm việc của các nhân sự tại đây, đặc biệt là đối với các vị trí lãnh đạo đơn vị.

Bà Nhạn đặt câu hỏi: “Lãnh đạo trung tâm có phải ký hợp đồng làm việc không? Nếu có thì ai là người đại diện ký?”.

Ngoài ra, bà cũng băn khoăn về thời hạn ký hợp đồng (nếu có) đối với các chức danh lãnh đạo trung tâm, do đội ngũ viên chức quản lý tại đây được sắp xếp từ nhiều nguồn cán bộ khác nhau.

Bà Nhạn đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về thời hạn ký hợp đồng đối với các trường hợp Phó giám đốc trung tâm trước khi sắp xếp là viên chức quản lý, Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường.

“Thời hạn ký hợp đồng đối với các vị trí lãnh đạo này là 5 năm theo quyết định bổ nhiệm hay là hợp đồng không xác định thời hạn?”, bà Nhạn thắc mắc.

Trả lời bà Nhạn, Bộ Nội vụ cho biết: “Theo quy định của Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định số 115/2020/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện ký kết hợp đồng làm việc”.

Do đó, trường hợp giám đốc, phó giám đốc trung tâm (đơn vị sự nghiệp cấp xã) là viên chức thì thuộc diện phải ký hợp đồng làm việc.

Bộ Nội vụ hướng dẫn: “Đề nghị bà nghiên cứu quy định về hợp đồng làm việc tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP để trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được giải đáp cụ thể”.