Lực lượng không chuyên trách ráo riết tìm hướng đi trước mốc 31/5

Cuối tháng 3, sau kỳ thi sát hạch, anh Nguyễn Văn Đông (tên nhân vật đã được thay đổi) nhận quyết định được tiếp nhận vào công chức tại một phòng kinh tế cấp xã ở Đồng Nai. Nhận tin, anh thở phào sau hơn một năm trăn trở về tương lai.

“Thời gian qua tôi băn khoăn rất nhiều, không biết có nên làm đơn xin nghỉ theo Nghị định 154 để ra ngoài làm hay không. Nhưng công việc này tôi đã gắn bó hơn 6 năm, vẫn muốn tiếp tục cống hiến nên đã quyết định cố gắng thêm một lần nữa”, anh nói, kể lại quá trình đăng ký tham gia xét tiếp nhận.

Theo anh Đông, quy trình sát hạch để được tiếp nhận vào công chức khá chặt chẽ. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội, anh phải trải qua kỳ kiểm tra kiến thức liên quan đến vị trí việc làm, gồm cả thi viết và vấn đáp.

“Khi có thông báo sát hạch, tôi dành nhiều thời gian ôn tập, có những hôm thức đến khuya để chuẩn bị, với hy vọng có thể giành được cơ hội tiếp tục làm việc trong bộ máy”, anh chia sẻ.

Một trong những hướng đi của đội ngũ không chuyên trách xã trước đây là thi tuyển vào công chức (Ảnh minh hoạ: DT).

Sau các kỳ sát hạch đầu năm, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai đồng loạt việc rà soát, phân loại và xử lý đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhằm bảo đảm hoàn tất trước thời điểm 31/5.

Theo Kết luận 163-KL/TW, các địa phương được phép kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026 để phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố. Sau thời điểm này, cán bộ không chuyên trách sẽ được tinh giản hoặc sắp xếp lại theo mô hình mới.

Tại Đồng Nai, Sở Nội vụ cho biết đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2026 từ ngày 20-23/1, với 113 người đủ điều kiện dự thi trên tổng số 142 hồ sơ đăng ký. Nội dung sát hạch gồm kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng xử lý tình huống và đánh giá năng lực thực thi công vụ. Sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách để tổ chức các đợt sát hạch tiếp theo, với hạn hoàn tất hồ sơ trước ngày 31/3.

Tại TPHCM, chính quyền thành phố yêu cầu kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31/5, đồng thời giao các quận, huyện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sử dụng hoặc giải quyết chế độ đối với lực lượng này. Theo thống kê, khoảng 5.500 người thuộc diện sắp xếp.

Ở Cà Mau, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường rà soát, lựa chọn người có đủ điều kiện để xem xét tiếp nhận vào công chức; trường hợp không đủ điều kiện có thể được tuyển dụng vào viên chức nếu phù hợp chuyên môn, hoặc bố trí làm việc tại ấp, khóm. Các trường hợp còn lại được xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Tại một số địa phương khác, việc sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được triển khai với số liệu cụ thể. Ở Hải Phòng, đến đầu tháng 3/2026, UBND thành phố đã phê duyệt 1.952 trường hợp nghỉ việc theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Sở Nội vụ đã hoàn tất rà soát, thẩm định hồ sơ, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương công bố số lượng và triển khai sớm việc giải quyết chế độ.

Tại Hà Nội, Sở Nội vụ hướng dẫn tạm thời bố trí lực lượng này tiếp tục làm việc đến trước ngày 31/5, chủ yếu ở 2 nhóm vị trí gồm hỗ trợ hoạt động của hệ thống chính trị tại xã, phường mới và tham gia các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, thành phố đang tiếp tục rà soát nhu cầu để bố trí lại một phần nhân sự trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong khi đó, Thanh Hóa ghi nhận số lượng lớn cán bộ không chuyên trách đã nghỉ việc. Tính đến ngày 30/1, toàn tỉnh có 2.119 trường hợp đã có quyết định hoặc hoàn tất hồ sơ nghỉ việc, trong đó một phần nghỉ từ giữa năm 2025, số còn lại được giải quyết trong thời gian gần đây.

Ngoài các địa phương nêu trên, nhiều tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Ninh Bình, Sơn La… đang triển khai rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý theo hướng dẫn chung của cơ quan Trung ương. Việc bố trí, sử dụng tạm thời hoặc giải quyết chế độ đối với lực lượng này đều được thực hiện với mục tiêu hoàn tất trước thời điểm 31/5.