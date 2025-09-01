Cán bộ thâu đêm vượt núi, mang quà Tết Độc lập đến với bản xa

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt chi trả quà 100.000 đồng tới người dân.

Tại xã Châu Khê (huyện Con Cuông cũ), không khí phát quà diễn ra xuyên đêm 31/8 và rạng sáng 1/9. Cán bộ, công chức, viên chức cùng người dân đã thức trắng để kịp trao tận tay từng suất quà đến mọi gia đình, đảm bảo không ai thiếu phần trước thềm Tết Độc lập.

Bà Vi Thị Miên phấn khởi nhận quà Tết Độc lập (Ảnh: Hà Huy).

Nhiều tổ công tác đã băng qua quãng đường núi quanh co, xa hơn 20km, đến các bản khó khăn như Khe Bu, Khe Nà. Giữa núi rừng tối mịt, ánh đèn pin hắt sáng theo từng bước chân, những gói quà được mang đến tận nơi.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Khê, chia sẻ: “Xã đã thành lập 16 tổ công tác đến 16 thôn bản để trực tiếp phát quà Tết Độc lập tới toàn thể nhân dân. Công việc bắt đầu từ 16h ngày 31/8 và chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tối cùng ngày. Đây đều là những bản nằm trong rừng sâu, đường đi hiểm trở, nhưng chúng tôi cố gắng đi xuyên đêm để bà con kịp có quà, kịp vui Tết Độc lập”.

“Phần quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bà con chúng tôi ai cũng cảm thấy ấm lòng trước ngày Tết Độc lập”, một người dân bản Khe Nà bày tỏ.

Nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng rộn ràng không khí phát quà Tết Độc lập.

Sáng 1/9, tại xã Tiền Phong, chính quyền đã thành lập 10 tổ công tác tỏa về từng xóm, cụm bản để trao tận tay phần quà đến người dân.

Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, cho biết toàn xã hiện có 3.167 hộ với 14.525 nhân khẩu, trong đó có 1.020 hộ nghèo (chiếm 32,2%) và số hộ cận nghèo chiếm 32%.

Bà Vi Thị Hằng, bản Vinh Tiến, xã Tiền Phong vui vẻ nhận quà Tết Độc lập (Ảnh: Hà Huy).

“Chúng tôi muốn mọi người dân đều được nhận quà kịp thời, không ai bị bỏ sót. Phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là tình cảm, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước gửi đến nhân dân trong ngày lễ trọng đại này. UBND xã đã huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng công an, phân thành 10 tổ xuống 18 bản để trao quà tận tay người dân”, bà Nguyệt nhấn mạnh.

Bà Vi Thị Miên (70 tuổi), trú tại bản Quang Vinh, xã Tiền Phong, xúc động khi nhận 500.000 đồng của 5 nhân khẩu trong gia đình.

"Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều lắm. Món quà vừa có ý nghĩa về vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần, giúp tôi cảm thấy ấm lòng”, bà Miên chia sẻ.

Tại xã Đại Đồng, không khí Tết Độc lập cũng rộn ràng từ sáng sớm 1/9. Ông Trình Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết tại khối 6A, chính quyền đã tổ chức trao quà trực tiếp tới người dân.

Người dân xã Đại Đồng đến nhà văn hóa xóm để nhận tiền quà (Ảnh: Văn Lý).

“Đây là chủ trương của Nhà nước nhằm chăm lo đời sống nhân dân, mang lại niềm vui và không khí phấn khởi trong ngày lễ lớn của dân tộc”, ông Nhã chia sẻ.

Chỉ trong buổi sáng, toàn bộ 1.555 nhân khẩu với hơn 400 hộ dân trong khối đã được nhận đủ quà và tiền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân khối 6A, xã Đại Đồng, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, tặng quà để bà con có thêm niềm vui, đón Tết Độc lập trong không khí ấm áp, trọn vẹn hơn”.