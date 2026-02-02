Cán bộ tăng cường về xã, phường nhận ngay 10 tháng lương

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà N.T.B.H. (ở Lào Cai) phản ánh, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ các sở, ngành được tăng cường về làm việc tại các xã, được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở. Chế độ hỗ trợ nêu trên được chi trả khi nào, thực hiện chi trả căn cứ điều khoản nào hay phải có hướng dẫn của tỉnh?

Liên quan đến nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Điều 12 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ đã quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở và thời điểm được nhận trợ cấp.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cử đi; được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở và thời điểm được nhận trợ cấp (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Sau khi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại đơn vị nơi cử đi hoặc được bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.

Người được tăng cường về cơ sở còn được nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan trung ương tăng cường đến làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) theo vị trí việc làm trước khi cử đi; được trợ cấp một lần bằng 3 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, cùng các chế độ chính sách tương tự kể trên.

Cũng theo Bộ Nội vụ, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 178/2024 đã quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường đi công tác ở cơ sở.

Người được cử đi công tác cần liên hệ với cơ quan chức năng của địa phương để được giải quyết.