Cán bộ xã không nghỉ cuối tuần, xuống địa bàn giúp dân làm giấy tờ đất đai

Chiến dịch "Thứ bảy hồng" do UBND xã Phú Lộc, thành phố Huế khởi xướng đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hàng chục người dân giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai ngay tại địa bàn, giảm bớt gánh nặng đi lại và chờ đợi.

Ông Võ Tỵ (70 tuổi, thôn Mũi Né, xã Phú Lộc) là một trong những người dân được hưởng lợi từ chiến dịch này. Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông đã kéo dài nhiều tháng do chưa được đo đạc. Hay tin về "Thứ bảy hồng", ông Tỵ đã mang hồ sơ đến nhà văn hóa thôn và nhận được sự tư vấn tận tình từ cán bộ chuyên môn.

Cán bộ UBND xã Phú Lộc không nghỉ cuối tuần, tham gia chiến dịch "Thứ bảy hồng" giúp dân giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (Ảnh: Vi Thảo).

"Tinh thần làm việc của cán bộ nhanh, gọn gàng, nêu rõ được vấn đề. Những câu hỏi mà tôi đặt ra đều được trả lời cụ thể", ông Tỵ bày tỏ sự hài lòng.

Bà Nguyễn Thị Hà (thôn 9, xã Phú Lộc) cũng được hỗ trợ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất gia đình khai hoang nhiều năm trước. "Vì khó khăn, gia đình chưa có điều kiện làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay được cán bộ xã về tận nơi hướng dẫn, giải quyết thủ tục, chúng tôi rất vui mừng", bà Hà chia sẻ.

Ông Trần Ngọc Tân, Trưởng thôn 9, đánh giá cao chiến dịch "Thứ bảy hồng" là cách làm thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của người dân. Việc chính quyền chủ động xuống tận thôn, làm việc ngoài giờ hành chính đã tạo sự đồng thuận và được nhân dân ủng hộ.

Chiến dịch "Thứ bảy hồng" được UBND xã Phú Lộc triển khai từ ngày 17/1. Vào thứ bảy hằng tuần, các cán bộ xã chia thành 4 tổ công tác, về nhà văn hóa các thôn để hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân trong cả ngày.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết: "Xã không sử dụng ngân sách để triển khai chiến dịch. Tất cả anh em cán bộ đều tham gia với tinh thần tự nguyện, gác khoảng thời gian nghỉ cuối tuần để giúp người dân".

Ông Nguyễn Văn Hiệp (áo đen), Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân (Ảnh: Vi Thảo).

Chiến dịch ra đời từ thực tế khảo sát, ghi nhận nhiều người dân gặp vướng mắc hoặc chưa từng làm thủ tục hành chính về đất đai. Đây cũng là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm tạo cú hích, thúc đẩy tinh thần làm việc vì người dân trong đội ngũ cán bộ sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Hiệp khẳng định: "Tôi đã chỉ đạo quyết liệt và quán triệt rất rõ về thái độ, tinh thần phục vụ người dân trong toàn thể cơ quan. Nếu cán bộ nào bị phát hiện có thái độ nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, sẽ yêu cầu kỷ luật nghiêm".

Ngoài cán bộ xã, chiến dịch còn thu hút sự tham gia của các tổ chức, đơn vị khác.

Ông Trần Quang Hải, Giám đốc Văn phòng giao dịch Phú Lộc, Ngân hàng LPBank, chia sẻ: "Kinh nghiệm thực tế cho thấy còn rất nhiều bà con gặp lúng túng, không hiểu rõ quy trình để được cấp giấy tờ đất đai. Nhận thấy chiến dịch của xã Phú Lộc khá hay nên tôi mong muốn góp phần nào khả năng của mình".

Niềm vui trong ngày nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân Phú Lộc sau nhiều năm chờ đợi (Ảnh: UBND xã Phú Lộc).

Đến nay, chiến dịch "Thứ bảy hồng" đã thụ lý, hoàn chỉnh hồ sơ của 75 trường hợp và chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phú Lộc để tiến hành đo đạc thực địa. UBND xã Phú Lộc phấn đấu cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp này trong vòng 1 tháng và mong muốn nhận được sự phối hợp tốt từ các cơ quan chức năng.