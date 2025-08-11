Bộ trưởng Nội vụ ký kết hợp tác phái cử lao động sang Hàn Quốc

Sáng 11/8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Kim Young Hoon ký Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) giai đoạn 2025-2027, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trao Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc (Ảnh: TTXVN).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tại Hàn Quốc tiếp tục tăng cao ở các lĩnh vực sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng. Bản ghi nhớ là cơ sở pháp lý để hai bên duy trì kênh hợp tác lao động ổn định, đồng thời khẳng định vai trò của Bộ Nội vụ trong quản lý, phái cử lao động ra nước ngoài, thay cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây.

Chương trình EPS được Hàn Quốc triển khai từ năm 2004 với 17 quốc gia phái cử. Đây là chương trình phi lợi nhuận, do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trực tiếp quản lý, giao cho cơ quan Chính phủ các nước thực hiện. Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) là đơn vị phụ trách ở Việt Nam. Người lao động tham gia EPS được tuyển chọn, đào tạo tiếng Hàn, kỹ năng nghề trước khi xuất cảnh và được đảm bảo quyền lợi theo pháp luật Hàn Quốc.

Từ khi thực hiện, Việt Nam đã có khoảng 143.000 lượt lao động sang Hàn Quốc theo diện EPS; có 42.500 người đang làm việc tại đây. Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều lao động nhất trong chương trình. Năm 2024, Việt Nam đứng đầu về số lao động nhập cảnh với 10.144 người. Năm 2025, hạn ngạch dành cho Việt Nam là 8.400 lao động ngành sản xuất chế tạo, trong đó 6 tháng đầu năm đã có 5.100 người xuất cảnh.

Trong giai đoạn 2025-2027, hai bên cam kết triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý phái cử, từ tuyển dụng, sử dụng lao động đến vấn đề cư trú và hồi hương. Việt Nam dự kiến tăng cường đào tạo tiếng Hàn, kỹ năng nghề, cũng như tuyên truyền để người lao động tuân thủ quy định và hoàn thành hợp đồng đúng hạn.