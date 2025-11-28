Bảo vệ an ninh cơ sở được hỗ trợ 100% mức đóng BHXH, BHYT

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Ảnh minh họa: T.O).

Tại Điểm đ Khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ quy định hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng của lực lượng này được trả theo chức danh làm việc; cụ thể: Tổ trưởng là 6.500.000 đồng/người/tháng, tổ phó là 6.300.000 đồng/người/tháng, tổ viên là 6.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, HĐND TPHCM còn chấp thuận tăng gấp đôi mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với lực lượng này. Cụ thể, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm y tế hằng năm của người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (mỗi tháng đóng 4,5% mức hỗ trợ thường xuyên).

Đồng thời, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TPHCM còn được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng (mỗi tháng đóng 22% mức hỗ trợ thường xuyên).

Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND còn quy định mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong trường hợp này, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức hưởng bảo hiểm y tế và được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trong trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí.

Trợ cấp tuất một lần là 3 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng mà họ đang được nhận.

Tiền mai táng phí bằng 10 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện là 2.340.000 đồng/tháng) theo pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tháng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chết.