Bác sĩ 9X gắn bó với mái nhà chung của những phận đời đặc biệt

6h ngày đầu tháng 9, bác sĩ Đặng Hữu Vũ (SN 1995), Phó trưởng Phòng Y tế, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đi từng phòng kiểm tra lâm sàng, nắm bắt tình hình sức khỏe của các cụ già.

Đây đều là những trường hợp đặc biệt được chăm sóc tại trung tâm. Họ là vợ, con của liệt sỹ, thanh niên xung phong, người cao tuổi, người khuyết tật không nơi nương tựa.

Bác sĩ Vũ vừa xoa bóp, bấm huyệt vừa trò chuyện, động viên để các cụ thoải mái (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau khi thăm khám, bác sĩ Vũ cùng đồng nghiệp bàn bạc để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho mỗi người.

Tại phòng điều trị, bác sĩ Vũ vừa xoa bóp, bấm huyệt vừa trò chuyện, động viên để các cụ thoải mái, hợp tác trong quá trình châm cứu. Còn với những cụ nằm liệt giường, anh tận tình bế lên xe lăn, đưa đến khu điều trị.

Sau 6 năm gắn bó, bác sĩ Vũ vẫn là thầy thuốc trẻ nhất tại Trung tâm.

Quê ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh), anh tốt nghiệp Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam vào năm 2019, chuyên ngành bác sĩ Y học cổ truyền, sau đó học định hướng Phục hồi chức năng.

Ra trường, anh có nhiều cơ hội để theo đuổi công việc tại các bệnh viện lớn với môi trường hiện đại, thu nhập ổn định. Thế nhưng, một cơ duyên đã đưa bác sĩ Vũ về Trung tâm.

"Tháng 11/2019, qua giới thiệu, tôi được bác Trần Viết Tới, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, mời đến trò chuyện. Khi đi một vòng quanh trung tâm, thấy các cụ già, các mảnh đời đặc biệt, tôi quyết định thử sức 2-3 tháng. Nhưng rồi, tôi nhận ra công việc này phù hợp với chuyên môn, có nhiều ý nghĩa và không muốn rời đi nữa", bác sĩ Vũ kể lại.

Bác sĩ Vũ gắn bó với trung tâm từ ngày đầu ra trường, đến nay đã được 6 năm (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh tâm niệm, mỗi cụ già ở trung tâm đều mang một số phận gắn với lịch sử và chiến tranh, có người từng là thanh niên xung phong, có người ở vậy nuôi con khi chồng hi sinh, có bác neo đơn mang thương tật suốt đời.

"Chúng tôi coi các cụ như cha mẹ, ông bà để chăm sóc. Nhìn họ, tôi thấy cả tương lai của mình. Ngay cả khi các cụ chỉ cố gắng tự xúc ăn bằng đôi tay run rẩy, đó vẫn là một tấm gương nghị lực", bác sĩ Vũ nói.

Khác với bệnh viện - nơi bệnh nhân khỏe lại rồi ra viện, anh cho biết trung tâm là nơi các cụ già yếu dần theo năm tháng. Sức khỏe của họ biến đổi liên tục, có lúc tiến triển tốt, nhưng rồi theo quy luật sinh lão bệnh tử, nhiều cụ dần lẫn đi và qua đời.

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, bác sĩ Đặng Hữu Vũ luôn được các cụ già, đồng nghiệp yêu quý (Ảnh: Dương Nguyên).

"Có cụ từng được chúng tôi chăm sóc, tập luyện để đi lại được sau khi liệt chân. Nhưng rồi, cụ vẫn mất vì bệnh lý, có người ra đi ngay trên tay mình. Dẫu biết đó là quy luật, tôi vẫn hụt hẫng.

Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng, động viên để các cụ được chăm sóc, điều trị tốt nhất, thoải mái tinh thần nhất. Nhìn các cụ hàng ngày vui vẻ, tinh thần phấn chấn, ăn bát cháo ngon miệng là mình cũng vui", bác sĩ Vũ tâm sự.

Bác sĩ Trần Doãn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, cho biết bác sĩ Đặng Hữu Vũ là thầy thuốc trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nên thuộc diện thu hút, được trung tâm mời về công tác.

"Vũ năng nổ, chịu khó, không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn sẵn sàng bồng bế, cõng các cụ xuống cầu thang, đút ăn, vệ sinh cho họ. Những việc đó vốn của điều dưỡng nhưng vì trung tâm thiếu nhân lực, Vũ nhiệt tình hỗ trợ. Vì thế, Vũ luôn được các cụ và đồng nghiệp quý mến", bác sĩ Nam chia sẻ.