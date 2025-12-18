An Giang đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin tại vùng biên giới

Sau khi hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, tỉnh An Giang mới có quy mô hơn 4,95 triệu dân với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, các xã biên giới giáp Campuchia nơi sinh sống của đồng bào Khmer, Chăm, Hoa vẫn còn hạn chế trong khả năng tiếp cận thông tin. Trước thực tế này, tỉnh xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng sâu, vùng biên giới và khu vực đồng bằng.

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND, tổng kinh phí triển khai các dự án giảm nghèo năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang đạt hơn 330 tỷ đồng, gồm trên 262 tỷ đồng vốn sự nghiệp và hơn 68 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Nguồn lực được ưu tiên cho đầu tư hạ tầng nông thôn, trường học, trạm y tế, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo.

Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức tập huấn khoa học - kỹ thuật và bàn giao bò giống sinh sản cho hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Tri Tôn và xã Núi Cấm (Ảnh: Tỉnh đoàn An Giang).

Riêng năm 2025, An Giang bố trí hơn 5,7 tỷ đồng triển khai Tiểu dự án 1 - Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, phấn đấu 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh hoạt động hiệu quả.

Theo đó, tỉnh đầu tư xây dựng các cụm thông tin điện tử công cộng và đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số tại các xã biên giới, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hệ thống này không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mà còn cung cấp kiến thức sản xuất, kỹ năng chuyển đổi nghề, thông tin thị trường và các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số như bảng tin trực quan, tờ rơi song ngữ, chương trình phát thanh Khmer - Việt, tọa đàm tại thôn, ấp, giúp chính sách giảm nghèo đến gần hơn với người dân.

Cùng với đầu tư hạ tầng thông tin, An Giang chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông tin, truyền thanh cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cộng đồng, tập huấn kỹ năng biên tập, phát thanh và ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, tỉnh tăng cường đầu tư trang thiết bị truyền thanh kỹ thuật số như loa thông minh, cụm phát thanh di động, phần mềm điều khiển từ xa, góp phần nâng cao chất lượng thông tin đến vùng sâu, vùng xa.

Minh Châu