31 Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TPHCM

Tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 9/4/2026, UBND TPHCM đã quyết định công nhận 31 tổ chức là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Cụ thể như sau:

Việc thành phố công nhận 31 tổ chức Hội trên căn cứ vào quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Theo Khoản 2 Điều 37 Nghị định 126/2024/NĐ-CP, Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương do UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền ở tỉnh trên cơ sở các hội đã được giao biên chế, cấp hoặc hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động, được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thường xuyên, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Về chính sách đối với tổ chức hội, Nghị định 126/2024/NĐ-CP quy định ngân sách trung ương hỗ trợ đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, bao gồm: Chi lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác; chế độ thù lao cho những người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách của hội; chi thực hiện hoạt động thường xuyên tính theo định mức phân bổ; kinh phí thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động.

Đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương thì căn cứ nội dung hỗ trợ kinh phí như trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương.

Về chính sách và chế độ đối với người làm việc tại hội, Nghị định 126/2024/NĐ-CP quy định người làm việc thường xuyên tại hội gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách; người làm việc tại đơn vị tham mưu, giúp việc trong biên chế được giao; người làm việc theo hợp đồng.

Người trong độ tuổi lao động có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại hội và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho hội thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức và thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội được hưởng chế độ thù lao theo quy định của pháp luật.

Người làm việc tại hội không thuộc 2 nhóm trên được hưởng tiền công và chế độ, chính sách khác do hội quyết định phù hợp với yêu cầu công việc và nguồn tài chính hợp pháp của hội.