Một cơ quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, một việc chỉ giao một đầu mối chủ trì

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của đợt rà soát này là nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đúng theo chủ trương của Trung ương.

Đối với tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp các chi cục, phòng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu cơ cấu lại các bộ phận dùng chung, đảm bảo đồng bộ với việc bố trí nhân sự theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, gắn liền với việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Nguyên tắc xuyên suốt trong việc tổ chức lại bộ máy là "một cơ quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì", nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác.

Đối với các chi cục, các đơn vị phải báo cáo, giải trình rõ nội dung được phân cấp, ủy quyền theo quy định; trường hợp không đáp ứng điều kiện thì đề xuất phương án sắp xếp lại. Cùng với đó, các cơ quan cần khẩn trương rà soát, xác định vị trí pháp lý của các đơn vị trực thuộc để đề xuất phương án tổ chức phù hợp.

Trong lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập (trừ giáo dục, y tế), các cơ quan phải thống kê đầy đủ danh mục dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng lộ trình sắp xếp. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, chỉ duy trì các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu. Các đơn vị cũng cần tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các tổ chức cấu thành chưa đáp ứng tiêu chuẩn, làm rõ vị trí pháp lý của các đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, đối với 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu phương án tổ chức lại theo hướng chuyên ngành hoặc khu vực, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo nhiệm vụ.

Đối với các tổ chức không phải là tổ chức hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan thực hiện rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn; đồng thời đề xuất giải thể các tổ chức không thật sự cần thiết hoặc không được pháp luật quy định phải thành lập.