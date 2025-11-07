3 Sở, 130 xã phường ở TPHCM làm việc thêm sáng thứ bảy hàng tuần

Một số cơ quan, đơn vị tại TPHCM tổ chức làm việc sáng thứ bảy để giải quyết các thủ tục hành chính (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Sở Nội vụ TPHCM đang lấy ý kiến cho dự thảo quyết định của UBND Thành phố về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.

Theo dự thảo, sẽ có 3 cơ quan, đơn vị cấp sở, trực thuộc sở và 130 cơ quan, đơn vị cấp xã tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần.

3 cơ quan, đơn vị cấp sở, trực thuộc sở bao gồm: Sở An toàn thực phẩm; hệ thống văn phòng đăng ký đất đai thành phố; các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp.

130 cơ quan, đơn vị cấp xã tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần là những đơn vị có số hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết cao trong 3 tháng đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo quyết định còn quy định các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết của từng cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc sáng thứ bảy.

Thứ nhất, Sở An toàn thực phẩm thực hiện tiếp nhận thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố.

Thứ hai, hệ thống văn phòng đăng ký đất đai thành phố thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Thứ ba, các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Thứ tư, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại 130 đơn vị cấp xã tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tư pháp.

Khi được ban hành, quy định này sẽ thay thế các quy định tổ chức làm việc sáng thứ 7 hiện hành áp dụng theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND TPHCM (cũ); Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Dự thảo sẽ hết hạn lấy ý kiến vào ngày 29/11.