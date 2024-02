Nữ giảng viên tiếng Anh xinh đẹp biết 6 ngoại ngữ, đang dự thi hoa hậu

Kết thúc buổi tập tại phòng gym, Thu Anh vội chỉnh trang, sắp xếp bài vở để chuẩn bị đến lớp dạy vào ca chiều tối. Nửa năm qua, cô đã quen với công việc này, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.

Trong buổi chiều mưa rả rích tại Hà Nội, cô tâm sự với phóng viên Dân trí: "Vào những ngày đầu lên lớp, tôi hay bị sinh viên trêu. Nhưng các bạn cũng chỉ trêu tích cực, vui vẻ, không có gì quá trớn hay khiếm nhã. Tôi giữ trạng thái vui vẻ, nhưng luôn xác định phải nghiêm túc trong mỗi giờ dạy".

Thu Anh trông chín chắn khi đứng lớp. Nhưng ở đời thường, cô cho thấy khía cạnh trẻ trung, cá tính đúng lứa tuổi 26. Trang cá nhân của nữ giảng viên thu hút 112.000 lượt theo dõi. Nhiều người dành lời khen cho phong cách thời trang của cô.

Gia đình 3 đời làm giảng viên

Lê Hoàng Thu Anh (SN 1998, Hà Nội) hiện là giảng viên tiếng Anh. Cô tốt nghiệp thạc sĩ TESOL (Teaching English to Speaker of Other Languages - loại bằng giảng dạy tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế) tại University of Birmingham (Đại học Birmingham, Anh).

Chia sẻ về lý do nộp đơn tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam, cô cho biết: "Tôi quyết định góp mặt tại cuộc thi nhan sắc để thử thách bản thân, đồng thời tìm những cơ hội mới".

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi nộp đơn dự thi, giảng viên 26 tuổi vẫn chưa nghe thêm thông tin về quá trình tổ chức. Do đó, cô đang lưỡng lự không biết có nên tiếp tục tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên, cô vẫn ấp ủ dự định chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc trong tương lai.

Lê Hoàng Thu Anh đi du học sau khi hoàn thành bậc đại học ở Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Khi thông tin của Thu Anh được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý và gọi cô là "ứng cử viên nặng ký". Bên cạnh vẻ ngoài ngọt ngào, họ còn ấn tượng với trình độ học vấn của cô.

Trước khi đi du học Anh hai năm, Thu Anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Biên - phiên dịch tiếng Anh khoa Chất lượng cao tại Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học quốc gia Hà Nội. Cô có chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng B2 tiếng Pháp.

"Tôi là con cả. Từ nhỏ, việc học tập của tôi được bố mẹ chú trọng. Tuy nhiên, họ không quá khắt khe và để tôi được tự do làm những gì mình thích. Gia đình tôi có truyền thống làm giảng viên. Từ ông bà đến các cô, bác, tôi thuộc đời thứ 3 tiếp nối sự nghiệp giảng dạy.

Không có ai trong gia đình tôi làm nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã được định hướng trở thành cô giáo. Bản thân tôi cũng rất thích chơi mấy trò chơi dạy dỗ các em trong nhà (cười). Bố tôi rất bận rộn. Ông thường không quan tâm đến những vấn đề quá riêng tư của con gái. Tôi chỉ mới nói việc đăng ký thi hoa hậu cho mẹ và bà giữ thái độ trung lập", Thu Anh vừa cười, vừa tâm sự.

Đam mê học ngoại ngữ

Khi nhắc về quãng thời gian đi du học ở Anh, nữ giảng viên Hà thành không khỏi bồi hồi. Bởi nhờ đó, cô đã trưởng thành hơn khi được tiếp xúc với môi trường, văn hóa và bạn bè mới. Cô đã tranh thủ đi du lịch nhiều nước châu Âu. Ngoài những kiến thức ở trường, cô còn nhận được nhiều trải nghiệm sống.

Năm ngoái, Thu Anh đón Tết xa nhà và chọn đi du lịch Thụy Sĩ với bạn. Cô có cơ hội được gặp gỡ hội du học sinh Việt Nam tại đây và quây quần bên mâm cỗ gồm nem, bánh chưng...

Bố mẹ của Thu Anh cũng từng là du học sinh và nói được tiếng Anh thành thạo. Hồi còn nhỏ, mẹ đã luôn giao tiếp với cô bằng hai ngôn ngữ. Do đó, niềm cảm hứng học ngoại ngữ của cô được truyền từ phụ huynh.

Cô tiết lộ: "Có thể nói, gia đình tôi thuộc kiểu bilingual (song ngữ) vì các thành viên dùng cả hai ngôn ngữ để giao tiếp trong những cuộc nói chuyện hàng ngày".

Thu Anh còn thành thạo tiếng Pháp kể từ khi lên đại học. Giảng viên sinh năm 1998 thích tiếng Pháp vì nghe hay và lãng mạn. Hơn nữa, cô cảm thấy sự hữu dụng vì bản thân dùng nhiều ngôn ngữ này trong khoảng thời gian đi châu Âu.

Bên cạnh đó, Thu Anh cũng biết đôi chút tiếng Hàn vì cô từng rất hâm mộ những thần tượng. Cô đã tự tìm tòi mọi thứ trên mạng để học. Cô có thể đọc, viết và giao tiếp cơ bản.

"Tôi cũng tự học tiếng Trung và đăng ký học tiếng Nhật, Ý. Mỗi thứ tôi biết một tí chứ không thành thục. Thời đại này, việc tiếp cận ngôn ngữ dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước. Nên tôi nghĩ chỉ cần đam mê, ai cũng sẽ theo đuổi được. Biết nhiều ngôn ngữ có thể giúp tôi mở ra nhiều cơ hội khác", cô giáo bày tỏ.

Dù học bất kỳ ngôn ngữ nào, Thu Anh cũng nhấn mạnh việc phải mở rộng tiếp xúc. Ví dụ, khi xem phim, cô sẽ nghe và bật phụ đề tiếng Anh. Khi lướt mạng xã hội, cô thường ấn like (thích) những trang tiếng Anh và chọn chủ đề mình thích.

Chẳng hạn, Thu Anh hứng thú với lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Từ đó, cô sẽ chú ý đến những trang có chủ đề này bằng tiếng Anh. Theo cô, đó là cách học tiếng Anh đỡ khô khan, giúp bản thân không cảm thấy chán hay bị bắt buộc.

Không thích "đắp" đồ hiệu từ đầu đến chân

Giảng viên Hà thành thần tượng nhiều người trong các lĩnh vực khác nhau. Trong công việc, cô mến mộ một giáo viên tiếng Anh hồi học lớp 8. Người này ảnh hưởng nhiều đến phong cách giảng dạy của cô ở thời điểm hiện tại.

Người truyền cảm hứng nhất cho Thu Anh là Oprah Gail Winfrey - người dẫn chương trình nổi tiếng. Thu Anh cảm thấy khâm phục Oprah vì cô là phụ nữ da màu đầu tiên ở Mỹ vượt qua nghịch cảnh để thành công.

Nói về thời trang, cô hào hứng khi nhắc tên các siêu mẫu đình đám từ những thập niên trước như Gisele Bündchen, Shalom Harlow hay Kate Moss. Gần đây, cô yêu thích Kendall Jenner.

Rời lớp học và trở về với đời thường, Thu Anh trung thành với phong cách smart casual (lối phối đồ tinh tế, đơn giản, thể hiện sự trẻ trung, hiện đại). Cô cho biết, mình không hợp với những trang phục quá "bánh bèo" hay "công chúa". Cô ưu tiên tính năng động, thoải mái.

Thu Anh tâm sự: "Tôi không thuộc túyp cuồng đồ hiệu hay thích "đắp" toàn những món đồ xa xỉ từ đầu đến chân. Tôi chỉ thích đồ đẹp và hợp với phong cách. Nếu đồ hiệu hợp với phong cách và khả năng tài chính, tôi sẽ chọn.

Tôi đặt mua đồ từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, tôi cũng thường mua trang phục của các thương hiệu nội địa, ủng hộ ngành thời trang trong nước và không phải chờ đợi lâu".

Ngoài những món đồ thời trang, Thu Anh còn đầu tư vào sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô cho rằng, luyện tập chính là cách duy nhất có thể giúp mình trẻ lâu hơn. Cô chạy bộ kết hợp tập gym. Để sở hữu thân hình đẹp "múi nào ra múi nấy", cô thường tập cơ, tạ.

Mỗi tuần, cô dành ra 3 buổi chạy và 2 buổi tập cơ. Cô luôn đặt mục tiêu chạy 15km/lần hay 50km/tuần. Mục tiêu gần của cô là chinh phục half marathon (bán marathon) cự ly 21km.

Không chỉ tập luyện, Thu Anh cũng chú ý đến việc ăn uống. Cô tuân thủ theo plant-based diet (chế độ ăn giàu thực vật). Để bổ sung chất cho quá trình luyện tập, cô thường uống whey protein (đạm váng sữa).