MC Thiện Khiêm mua đất ở tuổi 21, không thích được gọi là "hot boy IELTS"

Nguyễn Thiện Khiêm (SN 2001, Nghệ An) là chàng trai đa tài, được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như nhà sáng tạo nội dung về lối sống, kinh nghiệm học tập…; MC chương trình IELTS Face-off của VTV; đồng tác giả của cuốn sách Tiếng Anh không khó, Đừng nhăn nhó! và dịch giả.

Năm 2023 của Thiện Khiêm khép lại với "những lần đầu tiên" đáng nhớ. Đó là mua mảnh đất đầu tiên ở tuổi 21, trở thành MC cho Vietnam Live Concert in Tokyo 2023 - một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, là một trong 34 đại biểu chỉ định của cả nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI...

Gần Tết, nam sinh Đại học RMIT Việt Nam bận rộn hoàn thành kỳ học cuối ở trường, đồng thời thực hiện nốt các dự án nhưng vẫn dành thời gian chia sẻ với phóng viên Dân trí những câu chuyện thú vị.

An tâm hơn về tài chính

2023 là một năm thế nào với Thiện Khiêm? Đâu là thành tựu bạn khó quên nhất?

- Với mình, 2023 là một năm trọn vẹn: Có thành công, có thất bại, có hạnh phúc và có cả những giây phút vụn vỡ. Thành tựu khó quên nhất với mình chắc là mua được mảnh đất đầu tiên vào dịp đầu năm để lần đầu tiên có thể thấy tạm an tâm về vấn đề tài chính cá nhân. Từ bé đến lớn, mình luôn khao khát đạt được sự an toàn về tài chính để có thể sống thoải mái, chăm sóc cho những người thân yêu. Mình nghĩ là trong năm vừa rồi, mình đã đến gần hơn với mục tiêu đó.

Năm 2023 cũng cho mình rất nhiều trải nghiệm quý giá với những chuyến công tác nước ngoài và những người bạn mới. Mình cũng bắt đầu học và yêu thích tiếng Trung.

Trước tiếng Trung, Khiêm cũng đam mê và học tiếng Hàn. Giờ "trình" của bạn đến đâu rồi?

- Mình học hai ngoại ngữ này trước tiên là vì hứng thú với nền văn hóa Trung và Hàn, cũng là hai nền văn hóa mình được tiếp xúc từ khá sớm thông qua âm nhạc, phim ảnh và có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam.

Lý do tiếp theo là Hàn Quốc và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn, đang phát triển nhanh, đầu tư nhiều vào Việt Nam cũng như có mối quan hệ đối tác quan trọng với nước ta. "Trình" của mình ở hai thứ tiếng này cũng chỉ đang "nhàng nhàng" thôi. Bao giờ có chứng chỉ, mình sẽ khoe với mọi người.

Vậy có điều gì khiến Khiêm hối tiếc vì còn dang dở hay kết quả không như kỳ vọng trong năm vừa qua?

- Điều mình hối tiếc nhất chắc là vẫn chưa có đủ thời gian và đam mê để đầu tư thật nhiều cho kênh YouTube. Năm vừa rồi, mình đã tập trung nhiều hơn cho các dạng content (nội dung) ngắn ở trên TikTok và Instagram, kết quả khá tốt nhưng mình vẫn mong muốn năm nay có thể trở lại YouTube.

Ở vai trò MC, Khiêm có lần đầu tiên ra nước ngoài dẫn dắt một sự kiện quan trọng và mang tính chất ngoại giao, bạn có gặp sự cố gì không?

- Lúc nhận được lời mời, mình ngỡ ngàng lắm vì không hiểu sao mình lại được chọn. Đâu đó trong mình vẫn luôn có một sự tự ti, một nỗi sợ là mình không đủ giỏi mà người ta vẫn gọi là "Hội chứng kẻ mạo danh".

Thế rồi, các anh chị trong ban tổ chức đã trực tiếp nói chuyện với mình, bảo rằng họ đã xem các chương trình mình dẫn và cảm thấy tinh thần, năng lượng của mình rất phù hợp nên mới quyết định mời mình. Từ đó, mình mới thấy tự tin và yên tâm hơn.

Vào ngày diễn ra sự kiện, mình cũng hơi run nên nói sai 1-2 từ nhưng may sao là không ảnh hưởng gì. Chương trình vẫn diễn ra thành công tốt đẹp và mọi người đều hài lòng với kết quả.

Thế còn việc là MC trẻ nhất chương trình "IELTS Face-off" của VTV có mang lại "đặc quyền" hay áp lực gì cho Khiêm?

- Năm nay, mình không còn là MC trẻ nhất nữa rồi. Mình thấy dù có là thành viên trẻ nhất hay không thì cảm giác vẫn thế: Không áp lực, chỉ thấy được tiếp thêm động lực mỗi khi nhìn vào những con người tài giỏi xung quanh mình.

Mỗi lần đi dẫn là một cơ hội mình được cười nói thoải mái và học hỏi thêm rất nhiều điều từ những người đồng nghiệp, khách mời và khán giả tới xem. Với mình, đó là "đặc quyền" lớn nhất.

Trong một vlog năm ngoái, Khiêm tiết lộ bản thân đã mua được mảnh đất đầu tiên ở tuổi 21. Đến giờ, bạn có thêm tài sản giá trị nào nữa chưa, nhà với xe chẳng hạn?

- Một năm trở lại đây, mình vẫn chưa mua thêm mảnh đất, chiếc xe hay ngôi nhà nào. Mua được mảnh đất đầu tiên giúp mình cảm thấy có điểm tựa khá an toàn về mặt tài chính nên mình bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho những trải nghiệm và chuyến đi. Tất nhiên, mình vẫn hướng đến việc có thêm nhiều tài sản tích lũy và đầu tư nhưng không quá áp lực như trước đây nữa.

Không thích được gọi là "hot boy IELTS"

Cách đây nhiều năm, Thiện Khiêm nổi lên nhờ học giỏi tiếng Anh và gắn với biệt danh "hot boy IELTS". Giờ bạn có còn thích được gọi như vậy?

- Giờ mình không thích được gọi như vậy, đơn giản vì mình đã có những công việc với danh xưng cụ thể hơn. Khi nghe ai đó được gọi là hot boy, chẳng ai biết công việc của người đó là gì. IELTS 8.5 thì bây giờ cũng không có gì là to tát, mọi người 8.5 với 9.0 nhiều lắm rồi. Nên nếu phải gọi mình bằng danh xưng, mọi người cứ gọi mình theo hai công việc mà mình làm nhiều nhất là nhà sáng tạo nội dung và MC là được rồi.

So với xuất phát điểm ngày đó, Khiêm đã có những bước tiến thật dài. Nhìn lại, bạn nghĩ điều gì đã giúp mình có được những thành tựu đáng tự hào như vậy?

- Mình luôn thấy may mắn và biết ơn khi có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và những người cộng sự. Nếu không có mọi người, chắc là mình không bao giờ đủ tự tin để bắt đầu kênh YouTube rồi xuất hiện trước đông người. Sau khi bắt đầu làm nội dung, mình may mắn được các bạn khán giả biết đến và ủng hộ, đồng hành. Mình nghĩ tất cả sự may mắn, tình yêu thương và ủng hộ của mọi người, cộng thêm nỗ lực của cá nhân là điều giúp mình có những bước tiến.

Xuất phát điểm của Khiêm giống với Khánh Vy: Đều bắt đầu được mọi người chú ý nhờ giỏi ngoại ngữ. Hỏi thật, bạn có bao giờ so sánh và cảm thấy áp lực trước sự thành công của đàn chị?

- Chị Vy là người chị, người bạn thân đã giúp đỡ mình rất nhiều từ những ngày đầu và vẫn luôn đồng hành, chia sẻ cùng mình đến tận bây giờ. Mình luôn biết ơn chị Vy và nể phục sự chăm chỉ, năng lượng tích cực của chị. Chưa bao giờ mình thấy bị áp lực trước những thành tựu của chị Vy. Hai chị em đều có những mục tiêu khác nhau, và mình thấy vui khi cả hai đều đang nỗ lực không ngừng để trau dồi và hiện thực hóa những mục tiêu đó.

Mang danh "con nhà người ta" thì oách lắm vì không phải ai cũng đủ giỏi để được ngưỡng mộ như vậy. Nhưng có khi nào cũng vì thế mà Khiêm sợ thất bại, sợ mình không còn "hoàn hảo" nữa?

- Mình chưa bao giờ thấy bản thân hoàn hảo hay áp lực phải duy trì một hình ảnh không tỳ vết cả. Mình nghĩ những thất bại, những khoảnh khắc yếu đuối, vụn vỡ đôi khi lại giúp hình ảnh của mình gần gũi với người theo dõi hơn. Vì vậy, đã rất nhiều lần mình không ngại chia sẻ việc bị điểm thấp, khóc vì buồn hay là thất tình…

Mình muốn mọi người thích mình vì mình là chính mình, với đầy đủ cung bậc cảm xúc, có vui tươi tích cực, có buồn bã âu sầu, có thành công và tất nhiên có cả thất bại.

Làm nhiều công việc cùng lúc có thể mang lại thu nhập tốt, nhưng Khiêm có phải đánh đổi điều gì không, sức khỏe, thời gian tụ tập, đi chơi như bạn bè… chẳng hạn?

- Mình nghĩ là làm công việc nào cũng có lúc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Mình sẽ không gọi đó là "đánh đổi" vì mình đang rất tận hưởng công việc của mình. Dù bận đến mấy, mình vẫn luôn cố gắng dành một khoảng thời gian cố định cho bản thân và gia đình. Mình cảm thấy may mắn vì gia đình, bạn bè, những người xung quanh mình đều hiểu cho mình và muốn mình tập trung vào công việc.

Khiêm đang là sinh viên năm cuối nhưng hình như chưa từng thấy bạn bật mí về thành tích học tập ở trường?

- Mình không thích "khoe" về điều gì khi chưa có kết quả cuối cùng nên là chờ ít nữa có điểm tốt nghiệp, mình sẽ thông báo với mọi người sau.

Khiêm đang hướng tới hình ảnh như thế nào? Bạn có xem ai là hình mẫu không?

- Mình muốn định vị bản thân mình là một người trẻ tích cực, với tinh thần cầu tiến, luôn không ngừng học tập, trau dồi và tin vào những giá trị mà giáo dục có thể mang lại. Mình không xem ai là hình mẫu lý tưởng nhưng được truyền cảm hứng và động lực nhiều bởi những người bạn xung quanh mình như chị Khánh Vy, chị Thảo Tâm, chị Meichan, em Vừng...

Khiêm thường làm gì vào dịp Tết? Tết năm nay của bạn sẽ có gì đặc biệt?

- Tết là dịp mình tạm gác lại hết mọi công việc để dành thời gian cho gia đình. Mình sẽ đi chùa với bố mẹ, chạy qua chạy lại giữa họ hàng hai bên nội, ngoại để chơi với mọi người.

Tết năm nay đặc biệt với mình vì đây là năm đầu tiên mình về nhà sớm, trước mùng 1 Tết tận 10 ngày. Mình yêu Tết vì mình được ở bên gia đình và có thời gian để ngẫm lại một năm vừa qua cũng như lên kế hoạch cho một năm tiếp theo.

Sang năm 2024, Khiêm có những dự định, kế hoạch gì muốn chia sẻ với mọi người?

- Dự định của mình trong năm nay là tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, làm thêm nhiều nội dung lý thú, rèn luyện sức khỏe và đưa bố mẹ đi chơi nhiều hơn.

Ảnh: Khiemslays