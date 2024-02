Hai thần đồng gốc Việt và các cặp chị em nổi tiếng vì học rất giỏi

Năm 2020, Vicky Ngo gây tiếng vang lớn ở New Zealand vì thi đỗ vào AUT khi mới 13 tuổi và được truyền thông nước này gọi là "thần đồng", "thiên tài". Tuy nhiên, tháng 4/2021, cô bé bất ngờ đứng trước nguy cơ bị trục xuất khỏi xứ sở kiwi do quá thông minh. Ở tuổi 15, Vicky tốt nghiệp xuất sắc bằng kép Toán ứng dụng và Tài chính, nhận được thư mời làm việc từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như New Zealand nhưng không thể đi làm hợp pháp. Bởi vậy, cô bé lựa chọn học tiến sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu và bảo mật như một giải pháp tình thế. Vicky cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn về Việt Nam làm việc, cống hiến (Ảnh: NZHerald).