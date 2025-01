Viettel eKYC: Làm chủ công nghệ để nâng cao chất lượng

Mới đây, Viettel eKYC, dịch vụ định danh khách hàng điện tử do Trung tâm dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) phát triển, đã vào Top 10 giải thưởng Make in Viet Nam 2024, giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.

Viettel eKYC vào Top 10 giải thưởng Make in Viet Nam 2024 (Ảnh: Viettel AI).

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực làm chủ và tối ưu công nghệ của Viettel AI. Theo chia sẻ của đại diện Viettel AI, Viettel eKYC có khả năng nhận diện 100% các trường hợp giả mạo thẻ căn cước công dân, tốc độ quét thông tin siêu nhanh, chỉ mất từ 0,1-0,2 giây cho mỗi loại giấy tờ.

Hệ thống còn tích hợp một số công nghệ như Liveness Detection (xác định thực thể sống) nhằm phát hiện và ngăn chặn các trường hợp gian lận tinh vi bằng deepfake (công nghệ giả mạo khuôn mặt), mặt nạ silicon, mặt 3D… hay Fraud Detection (phát hiện gian lận) giúp nhận diện các loại giấy tờ bị photoshop, chỉnh sửa thông tin, dán đè ảnh...

Chìa khóa làm nên thành công của Viettel eKYC bắt nguồn từ chiến lược tự làm chủ công nghệ. eKYC là một dịch vụ đã khá phổ biến trong nhiều nghiệp vụ của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử…, số lượng các nhà cung cấp cũng rất nhiều.

Giữa hàng loạt cách phát triển sản phẩm, Viettel AI không lựa chọn đi theo các mô hình sẵn có mà tự phát triển công nghệ. Tính đến nay, Viettel eKYC đã đăng ký 5 bảo hộ sáng chế trong nước và 2 sáng chế quốc tế, trong đó sản phẩm đã được cấp 1 bằng sáng chế và 2 giải pháp hữu ích.

Viettel AI còn xác định những mục tiêu thách thức về chất lượng sản phẩm, làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động nghiên cứu và phát triển. Viettel AI đã hướng tới chứng chỉ ISO 30107:3 cấp độ 2. Tháng 5/2024, vượt qua hơn 3.000 lần kiểm thử, Viettel AI được Tayllorcox cấp chứng chỉ ISO 30107:3 cấp độ cao nhất về chống giả mạo sinh trắc học khuôn mặt.

Theo kết quả đo kiểm của Tayllorcox, tỷ lệ sai sót của Viettel eKYC là 0%, trong khi tiêu chuẩn cho phép là 1%, đồng thời cũng không gặp phải trường hợp từ chối người dùng thật. Liên tiếp sau đó, Viettel eKYC ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: IT World Awards 2024, International Business Awards 2024, hay Vietnam Innovation Challenge 2024.

Đến nay, Viettel eKYC đã được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hành chính công, tài chính ngân hàng, viễn thông… ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Viettel eKYC xử lý thành công hơn 500 triệu giao dịch, giúp cắt giảm trên 70% thời gian so với các giải pháp KYC truyền thống. Giải pháp này hiện cũng là đối tác quan trọng của Bộ Công an trong việc cung cấp dịch vụ xác thực căn cước công dân gắn chip.

Viettel eKYC được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng trong nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước (Ảnh: Viettel AI).

Ông Vũ Ngọc Kha, Giám đốc sản phẩm Viettel eKYC, Viettel AI, chia sẻ: "Trong thời gian tới, Viettel eKYC sẽ kết hợp xác thực đa yếu tố, giúp tăng khả năng xác thực mạnh mẽ, chính xác. Đồng thời liên tục nâng cấp, cải tiến công nghệ giúp giảm thời gian xử lý, tăng trải nghiệm người dùng và mở rộng ứng dụng ra các lĩnh vực khác như Y tế, Giáo dục, Giao thông, Quản trị doanh nghiệp…". Bên cạnh đó, Viettel AI hướng tới mở rộng thị trường tại nước ngoài, qua đó từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ số toàn cầu.

Đằng sau tham vọng vươn mình ra thế giới của Viettel AI là giá trị cốt lõi mà nhóm phát triển sản phẩm muốn đem lại cho người dùng: sự đơn giản và tiện dụng.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Trưởng nhóm công nghệ, Khối Nền tảng Trí tuệ nhân tạo, Viettel AI, cho rằng: "Sản phẩm đặt mục tiêu giảm thiểu hơn nữa các thao tác yêu cầu để quy trình xác thực không chỉ chính xác, nhanh gọn, mà còn thật đơn giản và dễ dàng với mọi đối tượng người dùng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và không quen công nghệ".

Make in Viet Nam là giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông được tổ chức thường niên bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu lần thứ năm sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Viettel AI là đơn vị nghiên cứu công nghệ và phát triển các ứng dụng AI hàng đầu tại Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hiện nay, hệ sinh thái Viettel AI bao gồm nhiều dòng sản phẩm có chất lượng dẫn đầu tại Việt Nam, được nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế sử dụng như: nền tảng trợ lý ảo, nền tảng phân tích dữ liệu, nền tảng robot thông minh, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng bản sao số.