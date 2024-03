Bảng thành tích đáng nể của top 10 "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023"

Từ 171 hồ sơ đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 chọn ra 10 nhân vật xuất sắc thuộc 9 lĩnh vực. Họ đều là những người trẻ ưu tú, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đinh Cao Sơn (Học tập)

Nam sinh Đinh Cao Sơn.

Năm 2023, Đinh Cao Sơn (SN 2005) - khi đó là học sinh lớp 12 hóa, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - là một trong 3 học sinh Việt Nam giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic hóa quốc tế ở Thụy Sĩ. Điểm thi của nam sinh cao nhất đội Việt Nam, xếp thứ 7 trong gần 350 học sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhờ thành tích xuất sắc này, Cao Sơn được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.

Trước đó, nam sinh Hà Tĩnh từng là thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm học 2022-2023; giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn hóa năm học 2022-2023; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2021-2022; thủ khoa đầu vào lớp chuyên hóa trường THPT chuyên Hà Tĩnh; thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn hóa lớp 10.

Cao Sơn được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện là sinh viên năm nhất.

TS Hà Thị Thanh Hương (Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)

TS Hà Thị Thanh Hương.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh học tại Đại học Stanford (Mỹ) năm 2018, TS Hà Thị Thanh Hương (SN 1989) trở về Việt Nam làm việc. Nữ tiến sĩ hiện là Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

TS Hà Thị Thanh Hương đang theo đuổi các nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề liên quan tới sức khỏe não bộ, nhất là các bài toán đặc trưng cho bối cảnh ở Việt Nam.

Năm 2023, nhà khoa học 35 tuổi và đồng sự đề xuất dự án "Phần mềm Brain Analytics phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh và chẩn đoán bệnh Alzheimer một cách chính xác, tự động, nhanh trong vòng 7 giờ", được huấn luyện và kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ADNI (Mỹ) với độ chính xác khoảng 96%.

Dự án trên giúp lan tỏa tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong giải quyết các bài toán y khoa, đồng thời đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải ba cuộc thi GIST-Catalyst ASIA; giải ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; giải nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM.

Cũng trong năm 2023, TS Hà Thị Thanh Hương là một trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc giành giải thưởng Quả cầu vàng 2023; được vinh danh là một trong 200 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023; đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023; giành Giải thưởng Phụ nữ tương lai Đông Nam Á 2023.

Trước đó, TS Hà Thị Thanh Hương là một trong 3 nhà khoa học nữ được vinh danh Nhà Khoa học nữ xuất sắc năm 2022 (L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards) với các đề án nghiên cứu tiềm năng vì sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng, bao gồm "Hệ thống đo điện não từ xa tích hợp điều khiển tự động kích thích siêu âm"; "Xây dựng mô hình học máy để ước tính mức độ căng thẳng của mỗi học sinh".

Năm 2020, TS Hà Thị Thanh Hương là một trong 15 nhà nghiên cứu trẻ trên toàn thế giới được trao tặng Giải thưởng sự nghiệp trẻ (Early Career Award) của Tổ chức Nghiên cứu não quốc tế (International Brain Research Organization) có trụ sở tại Pháp. Đây là lần đầu tiên một nữ tiến sĩ tại Việt Nam nhận được giải thưởng này.

TS.BS Ngô Quốc Duy (Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)

TS.BS Ngô Quốc Duy.

TS.BS Ngô Quốc Duy (SN 1989) - hiện là Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K - có những thành tựu, đóng góp to lớn trong y tế điều trị tuyến giáp với báo cáo đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai thành công kỹ thuật cắt tuyến giáp bằng robot qua đường tiền đình miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp.

Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của chuyên ngành ngoại khoa nói chung, cũng như trong lĩnh vực phẫu thuật tuyến giáp nói riêng tại Việt Nam.

TS.BS Ngô Quốc Duy là chủ nhân của nhiều nghiên cứu khoa học nổi bật, tiêu biểu là "Kỹ thuật cắt tuyến giáp qua đường tiền đình miệng trên đối tượng trẻ em". Nghiên cứu này đã mở ra bước tiến mới trong điều trị bệnh lý tuyến giáp ở trẻ em.

Bên cạnh đó, bài báo của TS.BS Ngô Quốc Duy về áp dụng cách tiếp cận qua đường tiền đình miệng trong nạo vét hạch cổ bên điều trị ung thư tuyến giáp bước đầu được chuyên gia quốc tế ghi nhận và được bình chọn là một trong 10 kỹ thuật xuất sắc nhất tại Hội nghị Phẫu thuật Ung thư Quốc tế của Mỹ năm 2021. Nam tiến sĩ cũng đã công bố 62 bài báo khoa học, trong đó có 29 bài báo khoa học xuất hiện trên tạp chí quốc tế uy tín.

Với những thành tích nổi bật, TS.BS Ngô Quốc Duy giành hàng loạt dấu ấn như giải thưởng Quả cầu vàng 2023; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giải xuất sắc Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành y lần thứ XXI; giải thưởng Đặng Văn Ngữ hạng mục "Nghiên cứu viên trẻ xuất sắc năm 2022" của Đại học Y Hà Nội; học bổng toàn cầu về phẫu thuật ung thư đầu cổ và ung thư của Hiệp hội Ung thư Đầu cổ Thế giới năm 2022.

Đặng Dương Minh Hoàng (Lao động sản xuất)

Doanh nhân Đặng Dương Minh Hoàng.

Đặng Dương Minh Hoàng (SN 1988) là thạc sĩ Điều khiển tự động tại Pháp. Anh là ủy viên Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc; Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước; Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước.

Thiên Nông là một trong những trang trại tiên phong, truyền cảm hứng về chuyển đổi số trong nông nghiệp tại địa phương. Thiên Nông liên kết với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước làm mô hình nhận nuôi cây bơ và các loại cây ăn trái khác, góp phần hoàn thiện mô hình kinh tế Hợp tác xã thông minh mới và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, Thiên Nông cử người đại diện làm báo cáo viên để trình bày một số chuyên đề và phát biểu tại các hội nghị về chuyển đổi số cấp quốc tế, quốc gia, vùng, tỉnh, qua đó chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và Việt Nam nói chung, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thiên Nông cũng phối hợp với Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc tích cực tham gia truyền cảm hứng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên toàn quốc thông qua các hoạt động talkshow (chương trình trò chuyện), tọa đàm...

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước do Minh Hoàng làm giám đốc tiên phong xây dựng mã vùng trồng cho các loại cây ăn quả, số hóa từng cây, mỗi cây là một trang website, một nhật ký điện tử và làm mô hình xuất khẩu chính ngạch vào thị trường các nước, đặc biệt là ASEAN và Trung Quốc, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 25 lao động thường xuyên (chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng và Khmer) và 10 lao động thời vụ.

Đặng Dương Minh Hoàng từng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Anh cũng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 75 năm lời Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc.

Doanh nhân 35 tuổi từng được tôn vinh tại Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023; vào top 20 Startup tiêu biểu của Tuổi trẻ Startup Award 2023; giành Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022; đạt giải nhất cuộc thi Chắp cánh khởi nghiệp xanh 2022; giành giải thưởng Chọn nước Pháp - Chọn thành công của Tổng Lãnh sự Pháp năm 2022; nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2021; tham gia nhiều diễn đàn, hội thảo, tổ chức liên kết quốc tế.

Nguyễn Xuân Lục (Kinh doanh - Khởi nghiệp)

Doanh nhân Nguyễn Xuân Lục.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Nguyễn Xuân Lục (SN 1988) là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn WATA. Công ty có tổng doanh thu năm 2022 đạt 49,48 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 281 triệu đồng (năm 2022) và gần 1,3 tỷ đồng (năm 2023).

WATA là đối tác uy tín của khách hàng trong và ngoài nước cho mảng sản xuất và gia công phần mềm như Bắc Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… đóng góp tích cực trong hành trình đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới.

Doanh nhân Nguyễn Xuân Lục là ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp trực thuộc hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; vào top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023; là Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần VII, năm 2023.

Cùng với công ty, nam giám đốc tham gia các hoạt động thiện nguyện và quỹ hỗ trợ trẻ em và người yếu thế. Bên cạnh đó, anh được mời làm diễn giả cho nhiều buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên tại các trường đại học; tham gia nhiều buổi chia sẻ về khởi nghiệp tại các trường đại học; là thành viên Ban giám khảo cuộc thi đổi mới sáng tạo Techfest Nghệ An các năm 2022 và 2023.

Đại úy Vũ Văn Cường (Quốc phòng)

Đại úy Vũ Văn Cường.

Đại úy Vũ Văn Cường (SN 1993) hiện giữ chức vụ Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Anh có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như thu thập tin tức, điều tra, xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và đấu tranh với các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới, hành lang biên giới.

Bên cạnh đó, anh cũng tiến hành báo cáo, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lập án đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam, để đưa đi các tỉnh khác hoặc nước thứ 3 tiêu thụ.

Trong công tác, Đại úy Vũ Văn Cường từng thực thi nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm. Anh đã trực tiếp phát hiện, tham gia điều tra, bắt giữ, xử lý 290 chuyên án, vụ án/377 đối tượng, phạm tội về ma túy, với tổng số tang vật thu giữ là hơn 600kg ma túy các loại, 5 xe ô tô, 5 súng kíp và nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị khác có liên quan.

Anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội

Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ, Đại úy Vũ Văn Cường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022.

Anh cũng được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về điển hình tiên tiến toàn quốc trong phòng, chống ma túy năm 2023; là Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2023; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022, 2023; bằng khen Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng... cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.

Đại úy Lê Thế Văn (An ninh trật tự)

Đại úy Lê Thế Văn.

Đại úy Lê Thế Văn (SN 1989) công tác tại Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Trong công tác, anh đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc như: Xây dựng, sử dụng 1 CSBM (cơ sở bí mật), chỉ đạo, tham gia, thực hiện tốt nhiệm vụ nắm tình hình trên không gian mạng; thu thập các nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ; quản lý nghiệp vụ một đối tượng là quản trị viên một số hội nhóm mạng xã hội đông thành viên tham gia liên quan tới an ninh quốc gia...

Đại úy Lê Thế Văn từng tham gia đấu tranh một số chuyên án trọng điểm B419, DAT9, Đ820, N921, T521, H820, B521… trong đó trực tiếp tiến hành xác lập chuyên án, xác minh, truy tìm, tham gia mật phục, ngoại tuyến, bắt, khai thác; tham gia phối hợp với các đơn vị, địa phương như A02, A09, A03, Hà Nội, Khánh Hòa, TPHCM, Đắk Lắk, Thanh Hóa… thực hiện bắt, khám xét, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với các đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, anh còn tham gia nghiên cứu, hoàn thành đề tài khoa học cấp nhà nước - "Nghiên cứu, phát triển hệ thống dữ liệu người dùng mạng xã hội sử dụng tiếng Việt phục vụ đảm bảo an ninh quốc gia"; một đề tài khoa học cấp Bộ - "Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu trinh sát phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh mạng".

Với nhiều cống hiến trong ngành, Đại úy Lê Thế Văn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023; nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021... cùng nhiều bằng khen có giá trị khác.

Xạ thủ Phạm Quang Huy (Thể dục thể thao)

Xạ thủ Phạm Quang Huy.

Phạm Quang Huy (SN 1996) là vận động viên (VĐV) đội bắn súng Hải Phòng và đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, anh liên tục tham dự các giải đấu quốc tế như Cúp bắn súng thế giới, Giải Vô địch súng hơi châu Á, Giải Vô địch châu Á, SEA Games, Asiad và đạt thành tích cao.

Năm 2023, Quang Huy là chủ nhân tấm HCV súng hơi cá nhân nam, huy chương đồng (HCĐ) 10m súng ngắn hơi đồng đội nam tại Asiad 19. Xạ thủ 27 tuổi cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV bắn súng tại Asiad.

Ngoài ra, anh cũng giành HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nam Giải vô địch châu Á 2023; là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2023; được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2023.

Trước đó, Quang Huy giành HCV súng ngắn hơi đồng đội nam SEA Games 31; giành danh hiệu Kiện tướng quốc gia môn bắn súng; đoạt 4 HCV, 5 HCĐ ở Giải trẻ vô địch quốc gia; 1 HCĐ Giải tay súng xuất sắc quốc gia năm 2017.

Đặng Cát Tiên (Hoạt động xã hội)

Nữ sinh Đặng Cát Tiên.

Đặng Cát Tiên (SN 2009) là gương mặt trẻ nhất trong top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Em là học sinh lớp 9/3 trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2023, Cát Tiên là đại biểu tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Đặc biệt, em được lựa chọn vào vai Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Cũng trong năm này, nữ sinh Khánh Hòa có nhiều dấu ấn như nhận bằng khen của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhờ "Đã đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV"; giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Trung ương đã tham gia "Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV"; bằng khen của BCH Đoàn tỉnh Khánh Hòa "Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Tập huấn BCH Liên đội tỉnh Khánh Hòa tháng 1/2023".

Ngoài ra, Cát Tiên cũng nhận được bằng khen và cúp của BCH Đoàn tỉnh Khánh Hòa vì "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nghìn việc tốt tỉnh Khánh hòa tháng 3/2023" trong "Lễ tuyên Dương kỷ niệm 60 năm Dũng Sĩ nghìn việc tốt"; bằng khen của Thành Đoàn "Là Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành Phố năm 2023"; giấy khen BCH Đoàn "Là đội viên tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh" tháng 5/2023"...

Các năm trước đó, Cát Tiên cũng nhận được rất nhiều bằng khen và giấy chứng nhận cho những thành tích ấn tượng của bản thân.

Bên cạnh hoạt động Đoàn, Đội sôi nổi, Cát Tiên luôn có thành tích học tập tốt. Năm ngoái, nữ sinh nhận được giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nhờ đoạt giải nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa tháng 12/2023.

Nguyễn Đức Cường (Văn hóa nghệ thuật)

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường (Đen Vâu).

Từ công nhân công ty vệ sinh môi trường ở Quảng Ninh, với tình yêu âm nhạc, Nguyễn Đức Cường (SN 1989) trở thành rapper hàng đầu Việt Nam và truyền cảm hứng sống, cống hiến cho cộng đồng với nghệ danh Đen Vâu.

Nam rapper là nghệ sĩ đầu tiên liên tiếp được xướng tên 4 lần trên bảng xếp hạng âm nhạc Top Vietnamese Songs của Billboard Việt Nam 2022.

Qua từng lời ca, giai điệu của mình, Đen Vâu truyền tải tới người nghe những giá trị sống tích cực. Trong năm 2023, MV Nấu ăn cho em của nam nghệ sĩ thu về hơn 418 triệu đồng sau một tháng ra mắt, truyền tải thông điệp tích cực của dự án "Nuôi Em", giúp hơn 30,000 học sinh bản cao được nhận nuôi cơm.

Với những đóng góp của mình, Đen Vâu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023 và nhận giải thưởng "Nghệ sĩ vì cộng đồng của năm 2023" với tác phẩm Nấu ăn cho em.

Đen Vâu tài trợ 690 triệu đồng xây dựng hai điểm trường gồm: Điểm trường tiểu học Huổi Cói, trường tiểu học Nà Nghịu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; điểm trường Sà Phìn 1, trường tiểu học Sá Tổng, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh đó, Đen Vâu còn tài trợ dự án "Nuôi Em" với hơn 160 triệu đồng cho 30 học sinh trong 4 năm; tài trợ hơn một tỷ đồng từ số tiền thu về nhờ MV Nấu ăn cho em xây dựng hai điểm trường tại Lai Châu và Cao Bằng; tài trợ "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2024" của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM để hỗ trợ xe đưa 2.000 bạn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Ảnh: BTC