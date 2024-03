5 chị em ruột nổi tiếng vì có ông nội làm vua, ông ngoại là tỷ phú

Hoàng tử Achileas-Andreas (SN 2000) nổi tiếng hơn cả so với anh chị em của mình với 409.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Theo bước chị gái, Achileas trở thành sinh viên Đại học New York (Mỹ) và tốt nghiệp vào tháng 5/2023. Hoàng tử Hy Lạp đam mê làm diễn viên và xuất hiện trong một số bộ phim với nghệ danh Achi Miller. Năm 2023, anh nhận được vai nhỏ trong bộ phim "No Hard Feelings" của Jennifer Lawrence.