Xưởng sản xuất ngập tràn cờ Tổ quốc, hàng nghìn công nhân cùng hát quốc ca

Sáng 28/4, các doanh nghiệp tại Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ. Đây là hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai từ 2 năm nay, nhân Tháng công nhân và chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Đặc biệt, năm nay, lễ chào cờ được tổ chức trong không khí cả nước đang hướng về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công đoàn cơ sở và người lao động.

Bí thư Huyện ủy huyện Nghi Lộc (áo trắng) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Nghệ An (áo xanh) tham dự lễ chào cờ cùng công nhân Công ty TNHH May thời trang Perseption - USA (Ảnh: Hoàng Chương).

Trước đó, tại nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, các xưởng sản xuất cũng đã được "nhuộm đỏ" bởi những lá cờ Tổ quốc hay màu áo đỏ sao vàng.

Lễ chào cờ của hơn 800 công nhân, người lao động Công ty TNHH May thời trang Perseption - USA (đóng trên địa bàn xã Diên Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trở nên đặc biệt hơn khi có sự tham dự của ông Dương Đình Chỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc và ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (công nhân Công ty TNHH May thời trang Perseption - USA) xúc động cho biết, mấy hôm nay, chị luôn theo dõi thông tin về các hoạt động chuẩn bị diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dù chỉ theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chị Vân Anh cảm giác bản thân mình được hòa vào không khí đặc biệt này.

"Hôm nay, đứng trong xưởng, chứng kiến các đồng nghiệp nghiêm trang hướng về Quốc kỳ, cất vang Quốc ca, trong tôi trào dâng sự xúc động, tự hào, biết ơn các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương và tuổi xuân cho nền hòa bình, độc lập hôm nay", chị Vân Anh xúc động chia sẻ.

Công nhân, người lao động Công ty TNHH May An Nam Matsuoka trong trang phục áo đỏ sao vàng tham dự lễ chào cờ (Ảnh: Hoàng Chương).

Tại Công ty TNHH May An Nam Matsuoka (Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), 2.500 cán bộ, công nhân, người lao động cũng đã thực hiện nghi thức đặc biệt này.

Ông Vi Văn Dương, Trưởng phòng nhân sự Công ty may TNHH An Nam Matsuoka, cho biết, để đảm bảo hoạt động chào cờ được tổ chức trang nghiêm, phù hợp với đặc thù của các bộ phận, công ty phân chia nhiều địa điểm để thực hiện.

Đối với khối văn phòng, hành chính, lễ chào cờ được tổ chức trước sân công ty, trong khi đó, khối công nhân sẽ thực hiện nghi thức này tại các xưởng sản xuất.

Công nhân "nhuộm đỏ" xưởng sản xuất bằng cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng (Ảnh: Hoàng Chương).

Lễ chào cờ được tổ chức ngắn gọn nhưng hết sức trang nghiêm, công nhân lao động hòa giọng cất vang bài Tiến quân ca trên nền nhạc, thay vì bật bản thu sẵn. Doanh nghiệp khuyến khích công nhân, người lao động mặc áo đỏ sao vàng hoặc đồng phục sản xuất tham dự lễ chào cờ.

Toàn thể người lao động của công ty cũng dành một phút để tưởng nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho hòa bình, độc lập hôm nay.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cũng như tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ công nhân, người lao động của công ty", ông Dương chia sẻ.