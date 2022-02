Xây nhà trọ, bao ăn ở... nâng cao chất lượng sống để thu hút người lao động

Nhiều công ty ở Long An triển khai xây nhà ở cho công nhân ngay trong khuôn viên công ty.

Cuộc sống ngăn nắp, nề nếp như trong quân đội

Mỗi buổi chiều, thay vì đi nhậu với bạn bè như trước, nay anh Đậu Cao Xuyên (46 tuổi, quê Nghệ An) thường dành thời gian tập thể dục hoặc gọi điện về thăm gia đình. Sức khỏe, tinh thần của người công nhân 46 tuổi này cũng vì vậy mà khỏe hơn, không còn đau nhức xương khớp, kể từ khi về ở khu nhà ở của công ty.

"Ở đây không khác gì trong quân đội, 5h30 dậy tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm, tối 10h ngủ. Khu nào cũng có an ninh nên rất thoải mái, không lo trộm cướp hay mất đồ đạc", anh Xuyên giới thiệu về khu nhà trọ miễn phí đang ở tại Long An.

Mỗi buổi chiều, thay vì đi nhậu với bạn bè, anh Xuyên dành thời gian tập thể dục và nói chuyện với gia đình.

Anh Xuyên cho biết, 20 tuổi bắt đầu mưu sinh khắp các tỉnh thành ở phía Nam. Anh trải qua hàng chục căn phòng trọ chật chội ở Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM với mức giá từ 1-2 triệu đồng/tháng, tuy vậy, an ninh tại các khu trọ luôn làm anh lo lắng.

"Khu nhà nghỉ công nhân này do công ty xây dựng, toàn anh em công ty ở nên ai cũng biết mặt nhau, an tâm và đỡ phức tạp hơn nhiều. Công nhân đã nghèo rồi mà còn mất đồ đạc, mất tiền nữa thì buồn lắm. Ai ở trong hoàn cảnh công nhân mới hiểu, cả năm làm mới mua được chiếc xe máy mà trộm nó vào nó cướp mất thì đau đớn vô cùng", anh Xuyên tâm sự.

Nhiều tháng qua, từ khi anh Xuyên chuyển về khu nhà nghỉ của công ty, vợ anh ở quê cũng an tâm hơn. Mỗi tháng, anh Xuyên cũng gửi nhiều tiền hơn về cho vợ nên vợ anh cũng "vui ra mặt".

Từ khi được công ty bao ăn, ở, mỗi tháng, anh Xuyên gửi đủ 9 triệu tiền lương về cho vợ.

"Công ty bao ăn ở rồi, lương 9 triệu đồng thì gửi hết về cho vợ. Ngày trước ở trọ, chiều nào cũng đi nhậu rồi đi chơi linh tinh, giờ ở đây nghiêm chỉnh, đỡ vướng vào tệ nạn xã hội. Mình làm bao nhiêu thì gửi tiền về cho vợ lo cho gia đình", anh công nhân 46 tuổi nói.

Cũng như anh Xuyên, anh Đinh Trọng Vũ (quê Long An) cũng cảm thấy vui vẻ, an tâm khi được ở khu nhà nghỉ của công ty. So với việc phải đi thuê nhà trọ như trước, anh Vũ nhận định việc ở trong các khu nhà của công ty giúp công nhân gắn bó lâu dài hơn với công ty và hiệu quả làm việc cao hơn.

Hiện, anh Vũ và anh Xuyên là công nhân tại công ty TNHH Hoàn Cầu Long An. Đơn vị này đã đưa vào sử dụng gần 50 căn nhà ở cho các chuyên gia, công nhân công ty. Nhiều công ty ở Long An cũng đang xây dựng mô hình nhà ở cho công nhân để thu hút nhân lực và tăng năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Công ty Hoàn Cầu đưa vào sử dụng gần 50 căn nhà ở cho chuyên gia, công nhân công ty.

Thuê nhà trọ, hỗ trợ tiền thuê cho công nhân

Tại TPHCM, dù chưa thể xây dựng các khu nhà trọ, nhà ở cho công nhân nhưng nhiều đơn vị cũng đã tìm nơi trọ an toàn để hỗ trợ công nhân. Nhiều công ty cũng đã hợp đồng với các chủ nhà trọ tu sửa nhà trọ cũ và thuê lâu dài nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

Những ngày qua, để đón công nhân trở lại TPHCM làm việc sau Tết, nhà máy của công ty Việt Nam Samho ở huyện Củ Chi đã đặt cọc thuê 70 phòng trọ cho công nhân. Các phòng đều gần công ty, diện tích khoảng 20m2, có gác lửng, giá thuê mỗi tháng một triệu đồng. Công nhân ở trọ tại các khu nhà trọ của công ty thuê chỉ mất 5 phút đi bộ để đến công ty.

Nhà máy của công ty Việt Nam Samho ở huyện Củ Chi đã đặt cọc thuê 70 phòng trọ cho công nhân.

Theo lãnh đạo phòng nhân sự Công ty Việt Nam Samho, hàng tháng công ty sẽ hỗ trợ khoảng 500.000 đồng tiền nhà trọ cho công nhân. Với mức giá thuê phòng khoảng một triệu đồng/tháng, khi công nhân ở ghép 3 người thì mức hỗ trợ có thể giúp công nhân trả đủ cả tiền phòng, tiền điện, nước.

Ngoài ra, để thu hút lao động, công ty cũng có nhiều khoản thưởng, hỗ trợ hơn 2 triệu đồng cho công nhân mới vào làm việc. 4 năm đầu làm việc, mỗi công nhân sẽ được hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng. Công ty đang cần tuyển 1.500 công nhân sau Tết, sau khi phỏng vấn, người lao động đi làm ngay, được đóng bảo hiểm xã hội, hưởng đủ lương mà không cần qua thử việc.

Ngoài hỗ trợ thuê phòng trọ cho công nhân, công ty sẽ tư vấn cho công nhân tới các cửa hàng mua sắm đồ dùng với giá hợp lý, chỉ dẫn các địa chỉ cần thiết như hiệu thuốc, trạm y tế xã...

TPHCM triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Để hỗ trợ công nhân trở lại TPHCM sau Tết, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM đang triển khai "combo việc làm 3 trong 1" gồm hỗ trợ nhà trọ 0 đồng, test nhanh miễn phí Covid-19 và giới thiệu việc làm. Trung tâm cũng đã kêu gọi được hàng trăm nhà trọ miễn phí tiền phòng một tháng, hơn 500 phòng trọ cam kết giảm giá 50% cho công nhân.

Tiếp đó, Liên đoàn lao động TPHCM cũng đã có nhiều lần vận động, thương lượng để các doanh nghiệp tăng hỗ trợ tiền nhà ở cho người lao động. Tiếp tục vận động các chủ nhà trọ giảm tiền cho công nhân và kêu gọi cải tạo các khu nhà trọ "ổ chuột" để công nhân có nơi ở an toàn khi làm việc tại TPHCM.