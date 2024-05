Vụ nữ bác sĩ nguy kịch do kính rơi vào người: Kính kém chất lượng?

Sự việc bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) bị tấm kính cường lực tại quán cà phê The Coffee House trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) rơi vào người dẫn tới đa chấn thương, liệt nửa người nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Nữ bác sĩ hiện được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thông tin về sự việc, The Coffee House cho biết sự cố khiến 7 người (4 nhân viên, 3 khách hàng) bị thương phải vào viện, trong đó 6 người đã ra viện.

Khả năng chịu lực gấp 4-5 lần so với kính thường

Liên quan đến việc tấm kính cường lực rơi vào người dẫn đến đa chấn thương đối với bác sĩ Lý, nhiều người làm trong nghề lắp đặt khung nhôm kính, kính cường lực tỏ ra bất ngờ.

Anh P.H.Q, chủ cửa hàng khung nhôm kính ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, kính thường là loại kính thủy tinh, với nhiều đặc điểm còn nhiều hạn chế như dễ bị trầy xước, vỡ khi có lực tác động...

Trước những nhược điểm trên, nhà sản xuất đã nghiên cứu khắc phục chúng và cho ra đời kính cường lực.

Theo anh Q., chính những ưu điểm của kính cường lực nên chúng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực xây dựng như cửa kính, vách kính trong nhà tắm...

Hiện trường vụ tai nạn và vị trí tấm kính rơi xuống (khoanh đỏ). (Ảnh: Chuyện nghề y)

Theo quy chuẩn, anh này cho biết, kính cường lực là một dạng của kính thông thường được gia nhiệt đến ngưỡng biến dạng 650 độ C. Sau đó, kính được làm lạnh một cách nhanh chóng bằng khí nén để đạt đến mục đích cuối cùng là làm tăng ứng suất bề mặt của tấm kính (tăng độ cứng).

Như vậy, kính cường lực sẽ tạo sức căng bề mặt, tăng khả năng chống chịu lực, chống chịu lực va đập mạnh, chịu được trọng tải lớn và chống bể vỡ do ứng suất nhiệt. Khả năng chịu lực của kính cường lực gấp 4-5 lần so với kính thường.

Anh Q. cho biết, trong các công trình xây dựng, anh nhận rất nhiều đơn đặt hàng là kính cường lực ở nhiều thiết bị trong gia đình. Bởi khi kính này bị va đập gây vỡ kính sẽ tạo thành nhiều hạt kính vụn, không gây sát thương.

Quan sát hình ảnh chụp lại hiện trường trong quán cà phê, anh Q. nhận định rằng đây chính là tấm kính cường lực bị vỡ vụn một phần, song vẫn còn nguyên miếng kính.

"Thực tế, có thể một vài lô kính sản xuất chưa đạt độ nung ở nhiệt độ quy định dẫn đến chất lượng kém. Khi gặp lực tác động, kính không đạt độ bền như tiêu chuẩn ban đầu. Bởi bản chất của kính cường lực vẫn là kính thường", anh Q. chia sẻ.

Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân cụ thể trong sự việc nữ bác sĩ gặp đa chấn thương khi bị tấm kính rơi, các bên liên quan cần phối hợp để làm rõ.

Những vị trí phải lắp đặt kính an toàn

Anh Dương Ngọc Minh, Giám đốc Công ty sản xuất và thương mại nội thất Việt An (Hưng Yên) cho biết, trong quá trình làm nghề, thợ của công ty cũng gặp trường hợp bị thương do sơ suất trong quá trình lắp đặt khiến kính vỡ vụ, bắn vào cơ thể.

Kính cường lực có độ an toàn tương đối cao. Song, anh Minh cho biết, cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp kính cường lực vỡ vụn.

Cụ thể, điểm yếu nhất của kính cường lực là ở các cạnh viền xung quanh. Vì vậy, quá trình thi công không đạt yêu cầu, gặp trường hợp thời tiết bất thường tác động trực tiếp vào bề mặt kính sẽ dẫn đến sự cố nứt, vỡ.

Trường hợp kính cường lực bị vỡ vụn (Ảnh: T.Q).

Chính vì vậy, khi lắp đặt, gia công, phần cạnh viền phải trong khung bao kín, xử lý kín để không bị va chạm. Bên cạnh đó, việc lựa chọn loại kính, độ dày, kỹ thuật lắp đặt kính không đủ tiêu chuẩn dẫn đến độ bền của kính kém.

Theo anh Minh, yếu tố có thể làm kính dễ bị vỡ vụn do không đảm bảo chất lượng. Cụ thể, kính không được tôi luyện ở nhiệt độ chuẩn nên dưới tác động bên ngoài dễ bị vỡ đột ngột.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công kính, Giám đốc Công ty sản xuất và thương mại nội thất Việt An cho hay, bản thân người thợ thi công phải am hiểu, thuần thục kỹ năng, kinh nghiệp về kính và lắp đặt kính. Trong quá trình tư vấn lắp đặt, đơn vị phải đặt cái tâm, lựa chọn những loại vật liệu an toàn. Những vị trí có nguy cơ cao cần có tư vấn lắp đặt loại kính tốt.

Theo anh Minh, thực tế, ở những vị trí cao cần an toàn tuyệt đối, vì vậy, thay vì sử dụng kính cường lực, người thi công sẽ tư vấn dùng kính cường lực dán (2 lớp kính dính vào nhau) để tăng độ bền. Nếu không may gặp sự cố, các mảnh vỡ vẫn được liên kết với nhau trên miếng dán, hạn chế nguy hiểm tối đa.