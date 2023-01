Vợ chồng đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An ngỡ ngàng khi nhận quà từ CSGT

Sáng 18/1, tức 27 Tết, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (quê Nam Đàn, Nghệ An) từ Bình Dương về đến cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Vợ chồng chị làm công nhân nên cuối năm ít việc, thu nhập giảm, để tiết kiệm thêm vài đồng sắm Tết, hai vợ chồng quyết định chạy xe máy về quê.

Chất đồ đầy lên xe, sáng 15/1, hai vợ chồng lên đường. Cuối năm, đường sá đông đúc, anh Cường - chồng chị Hà cũng không dám chạy nhanh. Qua đèo Hải Vân (Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế), anh chị phải mặc thêm áo mưa cho đỡ rét.

Vợ chồng chị Lan bất ngờ khi nhận món quà Tết từ lực lượng CSGT (Ảnh: H.H).

Buổi ngày chạy xe, đêm nghỉ, 3 ngày sau họ về tới Nghệ An. Vượt qua cầu Bến Thủy được khoảng mấy trăm mét, anh Cường phải giảm tốc độ, tấp vào lề khi có hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông (CSGT).

Khuôn mặt lấm bụi đường, đầy lo lắng của hai vợ chồng giãn ra khi cán bộ CSGT hỏi thăm và mang ra một giỏ bánh kẹo được gói bọc cẩn thận: "Đơn vị có phần quà tặng anh chị. Chúc anh chị và gia đình đón Tết vui vẻ và đi lại an toàn".

Đón món quà bất ngờ, chị Lan xúc động: "Lúc thấy cảnh sát tuýt còi, tôi lo lắm, nghĩ nếu lỡ chạy quá tốc độ mà bị phạt thì coi như mất Tết. Không ngờ các anh hỏi thăm, động viên khi biết hai vợ chồng đi làm xa quê về ăn Tết rồi còn tặng quà nữa. Thực sự là rất bất ngờ và xúc động".

Cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Diễn Châu chuẩn bị các phần quà tặng lao động và người có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết qua cung đường trạm quản lý (Ảnh: H.H).

Theo Trung tá Vũ Minh Phương - Phó trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, thực hiện kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn, nhất là những tuyến đường có đông lượng phương tiện lưu thông, ngoài tập trung tuyến Quốc lộ 1A, Trạm CSGT Diễn Châu bố trí tổ công tác ở ngay đường tránh Vinh (khu vực cầu Bến Thủy - cửa ngõ phía Bắc tỉnh Nghệ An).

Cùng với kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định Luật an toàn giao thông, đơn vị phối hợp tuyên truyền Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia), hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử...

Là hành khách đi xe ô tô từ TPHCM về quê ở tỉnh Phú Thọ ăn Tết, anh Hoàng Văn Nam không ngạc nhiên khi thấy CSGT bước lên xe. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại khiến anh ngỡ ngàng, xúc động.

Nhiều phần quà được trao tận tay người dân với mong muốn mọi người đều đón một cái Tết vui tươi, đầy đủ... (Ảnh: H.H).

"Sau khi kiểm tra thấy xe không có tình trạng nhồi nhét, đồng chí công an hỏi có ai là lao động xa quê hay có hoàn cảnh khó khăn đang về quê đón Tết không. Tôi thấy có 2 người dơ tay. Đồng chí ấy xuống xe, và cùng một người nữa ôm 2 giỏ quà lên tặng. Không phải người được nhận quà xúc động mà chúng tôi cũng vui lây trước sự quan tâm, động viên, chia sẻ của CSGT đối với những người nghèo trong dịp Tết", anh Nam chia sẻ.

Chia sẻ về chương trình tặng quà đến người nghèo, lao động khó khăn xa quê về đón Tết, Trung tá Vũ Minh Phương cho biết, quá trình tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác của trạm bắt gặp nhiều người dân, lao động nghèo trở về quê đón Tết. Trong đó không ít người di chuyển quãng đường dài bằng xe máy giữa mưa rét.

Gần 50 phần quà đã được trao tới người lao động nghèo trong sáng 27 Tết (Ảnh: H.H).

"Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của anh em cán bộ chiến sỹ Trạm động viên, chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả và mong muốn mọi người đón Tết vui vẻ, an toàn", Trung tá Vũ Minh Phương, cho biết.

Được biết kinh phí thực hiện từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ của Trạm CSGT Diễn Châu. Trong sáng 18/1, gần 50 phần quà đã được trao tận tay người tham gia giao thông.