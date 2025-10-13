Việt Nam đặt mục tiêu 50% nhân lực logistics có trình độ đại học trở lên

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2229 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, ngành logistics phấn đấu đạt 70% lao động được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% có trình độ đại học trở lên. Đến năm 2050, cả nước hướng tới mục tiêu 90% lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 50% có trình độ đại học trở lên.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2050, 50% nhân lực logistics có trình độ đại học trở lên (Ảnh minh họa: Trần Mạnh).

Về giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, Phó Thủ tướng giao cơ quan có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp và khung trình độ quốc gia đào tạo nghề về logistics, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, các đơn vị cần đa dạng hóa hình thức đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Giải pháp khác là đẩy mạnh triển khai các đề án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao và phong cách cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp logistics Việt Nam với các tổ chức đào tạo quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chuyên gia logistics. Song song với đó, các đơn vị cần tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nhận thức, kiến thức về logistics cho các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề cập các giải pháp, nhiệm vụ chiến lược trọng tâm như hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với dịch vụ logistics; đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển dịch vụ logistics; xây dựng nguồn hàng, phát triển thị trường logistics…