Việt Nam đặt mục tiêu 50% nhân lực logistics có trình độ đại học trở lên
(Dân trí) - Theo Quyết định 2229, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2050 có 90% lao động ngành logistics được đào tạo chuyên môn, trong đó 50% có trình độ đại học trở lên.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2229 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, ngành logistics phấn đấu đạt 70% lao động được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 30% có trình độ đại học trở lên. Đến năm 2050, cả nước hướng tới mục tiêu 90% lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, trong đó 50% có trình độ đại học trở lên.
Về giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, Phó Thủ tướng giao cơ quan có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp và khung trình độ quốc gia đào tạo nghề về logistics, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.
Theo đó, các đơn vị cần đa dạng hóa hình thức đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Giải pháp khác là đẩy mạnh triển khai các đề án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực logistics chất lượng cao và phong cách cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp logistics Việt Nam với các tổ chức đào tạo quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chuyên gia logistics. Song song với đó, các đơn vị cần tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nhận thức, kiến thức về logistics cho các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề cập các giải pháp, nhiệm vụ chiến lược trọng tâm như hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với dịch vụ logistics; đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển dịch vụ logistics; xây dựng nguồn hàng, phát triển thị trường logistics…
Báo cáo của Bộ Công thương về ngành logistics của Việt Nam năm 2024 cho thấy ngành đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về vấn đề nguồn nhân lực.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tính đến năm 2024, thị trường có hơn 30.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ logistics. Trong đó, 70% đặt trụ sở tại TPHCM, 89% là doanh nghiệp có 100% vốn trong nước, số còn lại là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ước tính, tổng số lao động hoạt động trong ngành logistics đạt xấp xỉ 1,2 triệu người.
Khoảng 50% doanh nghiệp logistics tham gia khảo sát cho hay có nhu cầu tuyển dụng thêm 15-20% nhân viên. Thực tế, nguồn nhân lực hiện không đáp ứng được yêu cầu của ngành dịch vụ logistics, đặc biệt thiếu cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao.
“Dù là ngành xương sống, nhưng nguồn lao động logistics chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và công nghệ”, báo cáo nêu rõ.
Theo Bộ Công thương, ngành logistics Việt Nam hiện đối mặt với một khoảng trống lớn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn. Chỉ có khoảng 5-7% lực lượng lao động trong ngành logistics được đào tạo bài bản, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực có trình độ.
Khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho thấy, 53,3% doanh nghiệp logistics thiếu nhân viên có trình độ và kiến thức về logistics, chỉ 6,7% doanh nghiệp hài lòng với trình độ chuyên môn của nhân viên.
Việc thiếu hụt nhân lực có kỹ năng công nghệ thông tin khiến nhiều công ty phải đầu tư vào việc đào tạo lại nhân viên hoặc thuê chuyên gia từ nước ngoài.