Trung Đông: Lao động nhập cư thiệt mạng, hơn 24 triệu người bị đe dọa

Các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á hiện cung cấp phần lớn lực lượng lao động cho khu vực Vùng Vịnh, bao gồm nhân viên y tế, công nhân xây dựng và lao động giúp việc gia đình. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ước tính số lao động nhập cư tại đây vượt 24 triệu người.

Philippines, Indonesia, Thái Lan và Pakistan cho biết đang theo dõi vị trí công dân và khuyến cáo họ ở yên trong nơi trú ẩn. Các kế hoạch sơ tán và hồi hương cũng được chuẩn bị trong trường hợp tình hình xấu đi.

Hình ảnh một quả tên lửa bay trên bầu trời Dubai, vào ngày 2/3 (Ảnh: Reuters).

Việt Nam đã tạm dừng đưa lao động sang Trung Đông, cảnh báo căng thẳng có thể kéo dài và khó lường. Trong khi đó, Bangladesh cho biết lao động nước này bị mắc kẹt do đóng cửa không phận và đề nghị các nước tạo điều kiện nhập cảnh khi tình hình cải thiện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - quốc gia có khoảng 9 triệu lao động tại Vùng Vịnh - cho biết đã trao đổi với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed về việc chăm lo cộng đồng người Ấn. Chính phủ Ấn Độ cũng chỉ đạo các cơ quan triển khai biện pháp hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng.

Một nữ hộ lý người Philippines thiệt mạng khi trúng mảnh vỡ trong lúc hỗ trợ người được chăm sóc tới hầm trú ẩn ở Tel Aviv - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết. Trong khi đó, một lao động Philippines khác bị thương tại Kuwait.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng ghi nhận 3 lao động nhập cư thiệt mạng, đến từ Pakistan, Nepal và Bangladesh.

Theo ILO, lao động nhập cư chiếm hơn 40% lực lượng lao động tại Trung Đông - tỷ lệ cao nhất thế giới - và đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế khu vực.

Tuy nhiên, phần lớn trong số họ làm việc thu nhập thấp và thiếu cơ chế bảo vệ đầy đủ. Các cuộc xung đột trước đây từng khiến nhiều lao động bị chủ bỏ rơi, không được trả lương hoặc giữ giấy tờ.

Chính phủ Philippines cho biết sẵn sàng ra lệnh hồi hương bắt buộc đối với 2,4 triệu lao động tại Trung Đông nếu xung đột leo thang. Tuy nhiên, quyết định này cần cân nhắc kỹ vì có thể gây tác động nghiêm trọng cho cả nước gửi lao động và quốc gia tiếp nhận.

Một quan chức Philippines cho rằng người lao động nước này đang đảm nhiệm tới khoảng một nửa năng lực dịch vụ và y tế tại UAE, do đó cần chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Một người đàn ông bế 2 con đi trú ẩn tại Tel Aviv, Israel (Ảnh: AFP).

Kris Paglicawan, 34 tuổi, làm việc bán lẻ tại Qatar, cho biết đây là lần đầu cô chứng kiến các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy sau 11 năm làm việc tại Vùng Vịnh. Cửa hàng nơi cô làm việc đã tạm đóng cửa, trong khi mảnh vỡ tên lửa rơi gần nơi ở.

“Đây là ngày thứ 3 liên tiếp chúng tôi không thể ngủ. Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng nổ khi tên lửa bị đánh chặn”, Kris Paglicawan nói.