Tỷ phú bánh bao ở nhà thuê, không để lại tài sản cho con cháu

Khởi nghiệp từ món ăn bình dân

Sinh ra tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), Liu Huiping lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cha mẹ, ông bỏ học từ khi mới lên trung học.

Ban đầu, Liu theo học nghề làm đồ nội thất. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông nhận ra cơ hội trong lĩnh vực ẩm thực, đặc biệt là với bánh bao, món ăn sáng phổ biến của người Trung Quốc.

Liu Huiping, ông chủ của đế chế bánh bao ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Năm 1998, với khoản vay 4.000 nhân dân tệ (khoảng 580 USD), Liu quyết định đến Thượng Hải lập nghiệp và mở cửa hàng bánh bao đầu tiên. Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, cửa hàng của Liu nhanh chóng sập tiệm, đẩy ông vào cảnh nợ nần.

Không bỏ cuộc, Liu làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, từ bán hải sản, làm thịt rắn ở chợ cho đến làm đầu bếp. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, ông vẫn giữ niềm tin rằng thị trường bữa sáng tại các thành phố lớn có tiềm năng rất lớn.

“Tại Thượng Hải có khoảng 25 triệu người. Nếu mỗi người chỉ chi 4 nhân dân tệ cho bữa sáng, đó đã là một thị trường khổng lồ”, ông từng chia sẻ về suy nghĩ khi bắt đầu khởi nghiệp.

Năm 2001, Liu quyết định thử lại lần nữa. Ông mở lại cửa hàng bán bánh bao và đặt tên là “Master Liu’s Steamed Bun”. Trước khi khởi động lại việc kinh doanh, ông dành thời gian khảo sát thị trường, thử món ăn tại nhiều cửa hàng địa phương để tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ.

Liu nhận thấy nhiều quán ăn sử dụng máy móc để làm nhân bánh, khiến hương vị món điểm tâm không còn đậm đà. Vì vậy, ông quyết định sử dụng thịt lợn chất lượng cao và băm nhân bằng tay để giữ nguyên hương vị. Mỗi chiếc bánh bao được bán với giá chỉ 0,7 nhân dân tệ, phù hợp với túi tiền của người lao động.

Nhờ chất lượng ổn định và giá cả phải chăng, việc kinh doanh của Liu nhanh chóng phát triển. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã trả hết nợ và kiếm được khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.000 USD).

Tuy nhiên, một câu chuyện nhỏ đã khiến ông thay đổi chiến lược kinh doanh. Một người bạn từng nói rằng anh ngại mang bánh bao của Liu đến văn phòng vì thời điểm đó ẩm thực phương Tây đang thịnh hành, còn bánh bao bị xem là món ăn bình dân.

Nhận ra tầm quan trọng của thương hiệu, Liu quyết định đổi tên cửa hàng thành “Babi Steamed Bun”. Ông cho rằng một thương hiệu mang phong cách phương Tây sẽ gây tò mò và thu hút khách hàng trong bối cảnh các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald’s và KFC đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc.

Sau khi đổi tên, Babi Steamed Bun nhanh chóng trở nên nổi tiếng, mở thêm nhiều chi nhánh tại Thượng Hải và các thành phố khác.

Dù đạt được thành công, con đường kinh doanh của Liu vẫn không thiếu thử thách. Năm 2004, trong một cuộc thương lượng căng thẳng, ông bị một đối thủ cạnh tranh tấn công bằng kéo, bị thương ở mắt. Trong một tai nạn khác khi phát triển sản phẩm mới, một chiếc máy đã cắt đứt ngón cái tay trái của ông. Dù ngón tay được nối lại, nó thực sự không thể như bình thường.

Trải qua nhiều biến cố, Liu vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông thường nhắc đến những trải nghiệm đó như bài học về sự kiên trì và cảnh giác trong kinh doanh.

“Lĩnh vực kinh doanh bữa sáng cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu không liên tục cải tiến, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau”, ông nói.

Năm 2008, Liu đầu tư khoảng 20 triệu nhân dân tệ để xây dựng nhà máy sản xuất riêng tại Thượng Hải. Đến năm 2020, công ty Babi Food chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Hiện nay, chuỗi Babi Steamed Bun đã có hơn 5.600 cửa hàng trên khắp Trung Quốc, tạo ra doanh thu khoảng 180 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Khối tài sản của Liu Huiping được ước tính vượt 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 580 triệu USD.

Quyết định không để lại thừa kế cho con cháu

Dù trở thành triệu phú, Liu vẫn giữ lối sống giản dị. Theo truyền thông Trung Quốc, ông chưa từng mua nhà tại Thượng Hải mà vẫn lựa chọn đi thuê.

Liu cũng có quan điểm khá đặc biệt về tài sản. Ông cho biết phần lớn tài sản của mình sẽ không để lại cho con cháu mà dành cho các hoạt động từ thiện và giáo dục.

“Nếu con cái có năng lực, chúng vẫn có thể sống tốt. Ngược lại, việc bỗng dưng có quá nhiều tiền có thể mang lại rắc rối cho chúng”, ông từng chia sẻ.

Doanh nhân này cũng rất chú trọng các hoạt động xã hội. Năm 2014, ông thành lập một quỹ giáo dục trị giá 5 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, ngay từ năm 2002, khi chỉ có 300.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm, ông đã quyên góp 100.000 nhân dân tệ cho một trường trung học để cải thiện môi trường học tập.

Ngoài ra, Liu còn đặt mục tiêu huy động 3 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một trường đại học trong tương lai.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, Liu cũng được nhiều người biết đến với biệt danh “Vua bánh bao”. Các video chia sẻ về công việc và văn hóa ẩm thực của ông đã thu hút hàng chục triệu lượt xem.