Tuyển thực tập sinh đi Nhật, lao động nữ áp điều kiện "không có hình xăm"

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức tư vấn, kết nối việc làm trực tuyến (Ảnh: CSE).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM vừa thông báo chương trình tư vấn giới thiệu việc làm ngoài nước tại Nhật bản.

Cụ thể, hiện các đơn vị tại Nhật cần tuyển thực tập sinh nam ngành trang trí nội thất với điều kiện là tuổi từ 18 đến 32; tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; không yêu cầu tay nghề nhưng phải có sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó.

Với công việc này, thực tập sinh sẽ làm việc tại Tokyo và các vùng lân cận. Thời gian làm việc từ 8h30 đến 17h30, có nghỉ trưa 1 tiếng trong ngày, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ (nếu đi làm sẽ tính là tăng ca).

Mức thu nhập của công việc này là từ 30 triệu đồng/tháng trở lên. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, có thể gia hạn thêm 2 năm hoặc 5 năm. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước, người lao động sẽ nhận lại được tiền bảo hiểm xã hội từ 80 đến 100 triệu đồng.

Tổng chi phí đóng của người tham gia là 60 triệu đồng. Sau khi đậu phỏng vấn và ký hợp đồng với công ty, thực tập sinh sẽ được hỗ trợ hàng tháng 6 triệu đồng trong thời gian học tiếng Nhật và học nghề ở Việt Nam. Người lao động cũng được đào tạo nghề, tiếng Nhật và chỗ ở hoàn toàn miễn phí trước khi nhập cảnh.

Đơn tuyển dụng thứ hai Trung tâm nhận được là tuyển thực tập sinh nữ chế biến thực phẩm làm việc tại Nagasaki.

Điều kiện tuyển dụng là nữ lao động ở độ tuổi 18 đến 35, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó và đặc biệt là không có hình xăm.

Thực tập sinh tham gia chương trình này được đào tạo tiếng Nhật miễn phí (4-6 tháng), số ngày nghỉ trung bình là 100 ngày/năm, trợ cấp tháng đầu đến Nhật là 60.000 yên (khoảng 12 triệu đồng).

Công việc chủ yếu với nhóm lao động này là trong xưởng chế biến gia công thủy sản, rửa, sơ chế, cân trọng lượng, đóng gói… Công việc này thường xuyên có tăng ca. Hiện đã có hơn 80 thực tập sinh Việt Nam làm việc tại đây.

Thu nhập hằng tháng từ 28 triệu đồng trở lên. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước, người lao động sẽ nhận lại được tiền bảo hiểm xã hội từ 80 đến 100 triệu đồng. Tổng chi phí đóng của người tham gia là 80 triệu đồng.

Đơn tuyển thứ ba là 30 thực tập sinh nữ ngành may công nghiệp với yêu cầu độ tuổi từ 18 đến 38, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về may công nghiệp. Tuy nhiên, nếu chưa biết may nhưng muốn đi làm công việc này, người lao động vẫn sẽ được đào tạo miễn phí.

Công việc này không yêu cầu bằng cấp nhưng phải có đủ sức khỏe theo quy định đối với người đi làm việc ở nước ngoài. Nơi làm việc là các tỉnh thuộc khu vực Kyushu, miền Nam của Nhật. Công việc là may quần áo thời trang.

Thời hạn hợp đồng theo chương trình này là 3 năm. Sau khi hoàn thành hợp đồng, có thể gia hạn thêm 2 năm. Tiền lương cơ bản là từ 28 đến 35 triệu đồng/tháng, có thể có thêm tiền tăng ca.

Khi đến Nhật, thực tập sinh được trợ cấp tháng đầu sau khi nhập cảnh là 60.000 yên (khoảng 12 triệu đồng). Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm về nước, người lao động sẽ nhận lại được tiền bảo hiểm xã hội từ 80 đến 100 triệu đồng. Tổng chi phí đóng của người tham gia là 80 triệu đồng.