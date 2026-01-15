Tuyển chọn người nghiên cứu chiến lược nguồn nhân lực cho chính quyền 2 cấp

Ngày 15/1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này đang tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 6 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh từ năm 2026, với nguồn kinh phí dự kiến hơn 26 tỷ đồng.

Cụ thể, đề tài "Nghiên cứu chiến lược nguồn nhân lực và kỹ năng cho chính quyền 2 cấp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2035", kinh phí 2 tỷ đồng.

Định hướng mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu lao động, kỹ năng cho các trụ cột phát triển của tỉnh (như thủy sản công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ, du lịch, văn hóa, chuyển đổi số, dữ liệu,…); xây dựng khung kỹ năng phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp trong điều kiện thực tiễn của tỉnh Cà Mau.

Yêu cầu kết quả đặt ra đối với đề tài này, bao gồm: Báo cáo chuyên đề đánh giá thực trạng nhu cầu lao động, kỹ năng cho các trụ cột phát triển tỉnh và dự báo cung - cầu lao động cho từng trụ cột; mô phỏng kịch bản tăng trưởng và tự động hóa.

Báo cáo chuyên đề thiết kế khung kỹ năng cho từng trụ cột; xây dựng lộ trình đào tạo; đề xuất cơ chế học - làm - khởi nghiệp; chính sách thu hút chuyên gia; mạng lưới cố vấn địa phương - kiều bào.

Cán bộ làm việc ở cấp xã của tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: H.H).

Đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cua biển", kinh phí 9 tỷ đồng.

Cụ thể, đề xuất giải pháp kỹ thuật phòng, trị bệnh, nuôi cua biển; chọn lọc, lai tạo giống cua có tốc độ tăng trưởng nhanh và cá thể lớn; bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen cua biển, góp phần duy trì đa dạng sinh học và nâng cao hiệu quả kinh tế ngành thủy sản địa phương.

Yêu cầu kết quả của đề tài, bao gồm: Mô hình/quy trình phòng, trị bệnh, nuôi cua thương phẩm; nguồn cua giống bố mẹ có kích cỡ ≥20% và kháng bệnh hơn so với cua giống bố mẹ sử dụng hiện nay. Nguồn cua giống sản xuất có tỷ lệ sống cao, kháng bệnh tốt hơn và cá thể lớn chiếm ≥50%; quy trình kỹ thuật bảo tồn và nhân giống cua biển có chất lượng cao,...

Đề tài "Ứng dụng virus vector trong sản xuất RNA can thiệp ngăn ngừa virus gây bệnh đốm trắng từ tôm sú bố mẹ sang thế hệ tiếp theo", kinh phí 3 tỷ đồng; Đề tài "Giải pháp khoa học - công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản vùng kinh tế biển", kinh phí 4 tỷ đồng.

Dự án "Xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong nuôi thương phẩm cá rô phi phục vụ xuất khẩu", kinh phí 5 tỷ đồng; Dự án "Ứng dụng, nhân rộng mô hình nuôi và chế biến hàu sữa", kinh phí 3,2 tỷ đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cũng đưa ra một số điều kiện tham gia thực hiện các đề tài như: Tổ chức phải có tư cách pháp nhân, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; cá nhân có trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm...