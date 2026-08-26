Từ ngày 10/9, công ty trả lương trễ phải cộng thêm tiền lãi cho nhân viên

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 283 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/9.

Đáng chú ý, bên cạnh mức phạt tiền, Nghị định 283 cho thấy người sử dụng lao động trong một số trường hợp còn phải trả thêm tiền lãi trên khoản tiền vi phạm cho người lao động.

Công nhân làm việc tại nhà máy (Ảnh: Nguyễn Vy).

Cụ thể, đối với hành vi trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật…, người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 5 đến 50 triệu đồng, tùy theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nếu trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có thể bị phạt từ 3 đến 20 triệu đồng.

Các mức phạt nói trên là dành cho cá nhân, còn mức phạt tiền cho tổ chức là gấp đôi các mức này.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ số tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời trả thêm khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả hoặc trả thiếu. Khoản lãi này được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Hình thức vừa phạt tiền, vừa buộc trả thêm tiền lãi cũng được áp dụng đối với một số hành vi vi phạm khác. Chẳng hạn như hành vi buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác để thực hiện hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc các khoản tiền khác khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động…

Người sử dụng lao động cũng phải trả thêm tiền lãi trong trường hợp không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn việc bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chiếm dụng tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và một số hành vi khác theo quy định.