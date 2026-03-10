340 lao động ngừng việc tập thể vì bị nợ 2,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng Tết

Ngày 10/3, ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh đóng trên địa bàn vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì toàn bộ 340 công nhân đang ngừng việc tập thể.

Nguyên nhân là họ chưa được chi trả tiền lương tháng 1, tháng 2 và tiền thưởng Tết. "Hôm nay, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh đã lên làm việc nhưng vẫn chưa có kết quả", ông Hào thông tin.

Công nhân bị nợ lương, thưởng xuyên Tết

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Kim 1, khoảng 13h ngày 26/2, hàng trăm công nhân của Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh tập trung tại khu vực nhà ăn của doanh nghiệp để yêu cầu ban lãnh đạo chi trả tiền lương tháng 1, thưởng Tết và thanh toán khoản bảo hiểm xã hội còn nợ của người lao động.

Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp đối thoại với công nhân, mong người lao động chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp.

Đại diện công nhân nêu lên những bức xúc tại buổi đối thoại (Ảnh: Hương Sơn).

Đại diện công ty cam kết từ thời điểm đối thoại đến ngày 3/3 sẽ chi trả 100% tiền lương tháng 1 và 50% thưởng Tết. Phần tiền lương của 10 ngày công tháng 2 cùng 50% thưởng Tết còn lại sẽ được thanh toán trước ngày 10/3. Đến khoảng 15h45 cùng ngày, công nhân trở về nhà.

Tuy nhiên, theo báo cáo của công đoàn cơ sở công ty này, đến nay các khoản tiền nói trên vẫn chưa được thanh toán cho người lao động.

Theo quy định của công ty, tiền lương tháng 1 phải được chi trả vào ngày 10/2. Tuy nhiên, đến ngày này, giám đốc công ty là ông Brian thông báo chậm lương và hẹn sẽ thanh toán vào ngày 12/2, đồng thời chi trả kèm 50% thưởng Tết.

Đến thời điểm đã hẹn, phía công ty tiếp tục thông báo rằng tiền từ Hàn Quốc đã được chuyển về Việt Nam nhưng vẫn chưa về đến tài khoản. Đến ngày 13/2, cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động nghỉ Tết, công ty vẫn chưa thể thanh toán tiền lương, thưởng cho công nhân.

Do đó, toàn bộ 340 công nhân bước vào kỳ nghỉ Tết mà không nhận được tiền lương tháng 1 cũng như thưởng Tết như doanh nghiệp cam kết. Tổng số tiền nợ lương và thưởng khoảng 2,6 tỷ đồng.

Tỉnh hỏa tốc yêu cầu kiểm tra

Không chỉ vậy, theo báo cáo trên, doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của người lao động trong các tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, người lao động sẽ quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết từ ngày 23/2. Tuy nhiên, do chưa được thanh toán tiền lương, thưởng, công nhân không trở lại nhà máy khiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ.

Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh chưa thể hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết vì công nhân ngừng việc tập thể (Ảnh: Dương Nguyên).

Hôm 4/3, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như tiền lương, thời hạn trả lương, quy chế thưởng, các chế độ liên quan đối với người lao động; việc đối thoại tại nơi làm việc và phương án sử dụng lao động của doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp. Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, ngành chức năng cần kịp thời xử lý và kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Nhà máy may do Công ty Cổ phần May Five Star Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đóng tại Khu công nghiệp Đại Kim - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1. Dự án có vốn đầu tư 150 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,5ha.

Vào tháng 11/2023, công ty phải tạm dừng hoạt động sau hơn 6 năm thành lập do gặp khó khăn về đơn hàng và tài chính. Đến đầu tháng 2/2025, doanh nghiệp này được chuyển nhượng cho Tập đoàn Cosmo (Hàn Quốc). Sau khi tiếp quản, chủ đầu tư mới đã khôi phục hoạt động sản xuất và tuyển dụng công nhân trở lại làm việc.