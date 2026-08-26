Nhân viên y tế làm thêm hơn 300 giờ, trực 24/24 không nghỉ bù ngày hôm sau

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ y, bác sĩ, người lao động và hoạt động khám, chữa bệnh giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị được thanh tra gồm Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, cùng một số bệnh viện chuyên khoa tại Quy Nhơn và Pleiku.

Một số bệnh viện ở Gia Lai để nhân viên y tế trực 24/24 nhưng không bố trí thời gian nghỉ bù ngày hôm sau (Ảnh minh họa: Phạm Hoàng).

Theo kết luận, một số đơn vị ký hợp đồng lao động không đúng mẫu, chưa tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Có nơi phân công viên chức làm thêm 200-300 giờ/năm nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền. Có trường hợp làm thêm trên 300 giờ/năm nhưng không thuộc diện đặc biệt. Một số nhân viên được bố trí trực 24/24 nhưng không được nghỉ bù vào ngày hôm sau.

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, có đơn vị sử dụng số giường thực tế cao hơn số được phê duyệt nhưng chưa làm thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra tình trạng thiếu bác sĩ, không có khoa dinh dưỡng, thiếu người phụ trách quản lý thiết bị; một số đơn vị chưa mua hoặc mua chưa đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho người hành nghề; nhân viên tham gia hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn chưa có chứng chỉ đào tạo về lĩnh vực này.

Đáng chú ý, một số đơn vị chỉ triển khai dưới 40% danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Thuốc trong tủ trực, tủ cấp cứu có trường hợp không đúng danh mục, cơ số được duyệt.

Một số đơn thuốc “N” (thuốc gây nghiện) chưa có chữ ký của bác sĩ nhưng bộ phận cấp phát vẫn cấp thuốc cho người bệnh. Có trường hợp bác sĩ kê thuốc dạng ống, chỉ định tiêm nhưng bộ phận cấp phát lại cấp dạng viên.

Ngoài ra, một số đơn thuốc “N” có mã đơn không đúng quy định; bác sĩ kê thuốc thang nhưng không hướng dẫn cụ thể cách sắc, cách uống và thời gian sử dụng.

Thanh tra tỉnh xác định nguyên nhân là lãnh đạo các đơn vị chưa thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và hoạt động khám, chữa bệnh, để xảy ra những tồn tại, sai sót. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc của Sở Y tế đối với các đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Trách nhiệm được xác định thuộc về giám đốc, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân liên quan tại các đơn vị qua từng thời kỳ.