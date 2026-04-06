Hơn 20 cán bộ, nhân viên một bệnh viện bị nợ lương hơn 3 năm

Nhiều năm qua, hơn 20 lao động là y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từng làm việc tại Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (nay là Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng), rơi vào cảnh lao đao vì bị nợ lương kéo dài. Tổng số tiền bị nợ hơn 830 triệu đồng, phát sinh từ tháng 4/2022 tới giữa tháng 1/2023, đến nay vẫn chưa được chi trả.

Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (nay là Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng) đóng cửa từ đầu năm 2023 (Ảnh: Bình An).

Ông Phan Tấn Tiến, nguyên cán bộ Khoa Y dược, cho biết ngày 15/1/2023, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam quyết định chấm dứt hợp đồng với hơn 20 lao động và đóng cửa bệnh viện.

Hơn 3 năm qua, các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động như lương và phụ cấp, tiền làm vượt giờ của các năm 2018-2021, tiền trực, tiền phụ cấp độc hại… vẫn chưa được giải quyết.

Ngoài ra, tiền mời khám, phúc lợi, thưởng lao động tiên tiến năm 2021, tiền quần áo bảo hộ lao động các năm 2020-2022… cũng chưa được thanh toán.

Không chỉ mất việc, nhiều lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn do không được nhận lương dẫn đến các chế độ bảo hiểm cũng không được đóng. Có những nhân viên sinh con trong năm 2022 đã không nhận được chế độ thai sản kịp thời.

Đặc biệt, có trường hợp lao động nữ khi sinh nở không có bảo hiểm y tế, phải tự bỏ tiền ra đóng viện phí, cuộc sống vốn đã khó càng khó hơn với người lao động.

Theo ông Phan Tấn Tiến, trước khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hợp nhất, nhóm lao động đã nhiều lần gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị giải quyết, chi trả các khoản lương, phụ cấp nhưng vẫn chưa nhận được một khoản nào.

Sau khi 2 địa phương hợp nhất, một số người lao động đã khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi hợp pháp, song đến nay vẫn không được giải quyết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Long Ẩn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng, cho biết phần lớn người lao động đã nghỉ việc trước đây không có ai đòi số nợ nêu trên. Tuy nhiên, nếu có cán bộ, nhân viên của bệnh viện yêu cầu trả số tiền này, nhà trường sẽ có lộ trình trả từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.

Trước đó, về những sai phạm tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cũ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) kết luận, trong 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, trường đã sử dụng kinh phí vượt so với số lượng tuyển sinh đào tạo hơn 23 tỷ đồng. Bệnh viện đa khoa trực thuộc trường thực hiện kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần hơn 12 tỷ đồng và nợ tiền mua thuốc khám chữa bệnh 9,4 tỷ đồng.

Nhà trường chậm khắc phục hậu quả, dẫn đến nợ lương người lao động kéo dài và giảng viên ngừng việc tập thể.

Cuối năm 2023, đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp bổ sung cho trường 5,8 tỷ đồng để trả nợ lương. Tuy nhiên, Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vẫn còn nợ hơn 800 triệu đồng tiền lương và chế độ khác.