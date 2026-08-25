5 nhóm lao động được tiếp nhận vào làm viên chức, không cần thi tuyển

Người đang ký hợp đồng làm công việc ở vị trí việc làm viên chức có thể được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức (Ảnh minh họa: Thùy Hường).

Nghị định số 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức dành Mục 4 Chương II, gồm 3 điều (Điều 15, 16 và 17) để quy định về việc tuyển dụng viên chức theo phương thức tiếp nhận vào làm viên chức.

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng nhân lực đáp ứng được ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét, tiếp nhận lao động vào làm viên chức tại đơn vị.

Tuy nhiên, lao động được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức phải thuộc một trong năm nhóm đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập.

Thứ hai là người đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Thứ ba là người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó chuyển công tác đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Thứ tư là người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các nghề truyền thống theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Thứ năm là người đang ký hợp đồng làm công việc ở vị trí việc làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.